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愛看星座、心理測驗？小心患上重度「占卜上癮症」

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash、PEXELS

常常在網路上看到各種星座文章，喜歡有事沒事點進去看看準不準，漸漸的也開始鎖定運勢，也喜歡做各式各樣的心理測驗，而且一玩就是玩好幾個，有些人對這些運勢、命盤的解析只是純屬娛樂，但有些重度的「占卜上癮者」甚至會主動去花錢、學習，以求得未來行動的參考。

輕度上癮：

＃星座、生肖、各種心理測驗

喜歡看星座、生肖分析，和做心理測驗的朋友們，大部分是喜歡那種被說中的驚喜感，像是「選一張圖看你的人格」、「白馬王子在幾歲出現」、「什麼動物能代表你」…等等，網上的測驗也都很簡單有趣，隨意測測看也不用付錢，不準的話就罵罵他，準的話就會分享給親朋好友。

▲占卜上癮。（圖／翻攝自PEXELS）

其實這種網上的文章、測驗，看看、一笑置之就好，別忘了這些資料很多也只不過是大數據下的統計產物罷了。

中度上癮：

＃塔羅占卜

有些人則是在人生中遇上了令人煩惱的難題，在自己無法順利決定的情況下，急需有人給他一盞明燈，指引方向，而塔羅占卜會是許多人尋求解惑途徑的選擇，並把占卜的結果當成未來方向的參考。

▲占卜上癮。（圖／翻攝自PEXELS）

有時與朋友們討論自己的困難，得出來的結果還是相當兩難，且最後大家還是會說：「我只是給你建議，決定權還是在你啦！」其實內心總會偏袒某個選項，這個時候如果加上了占卜結果的加持，是能夠適時助人一臂之力的。

重度上癮：

＃求籤算命成癮

但是當一個人開始走火入魔，變得什麼事都沒辦法自己決定，害怕根本還沒發生的事，覺得需要依靠占卜才能做的事情太多了，所以經常去給人家算命，或是問問題、求籤，再去解籤，然後不斷自己胡思亂想，一個問題會用千百種占卜方式，甚至有人會開始學習，自己替自己占卜。

▲占卜上癮。（圖／翻攝自PEXELS）

如果你已經是重度占卜上癮者，請記得人生永遠掌握在自己手上，占卜不過是一個參考，一個方向，是無法改變未知的未來的。

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關鍵字：

星座, 運勢, 12星座, 生肖, 心理測驗, 占卜, 塔羅, 算命, 占卜上癮
fashion.net

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