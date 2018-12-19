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凱特王妃原來不好搞？前員工控訴她「這個喜好」讓他們待不下去

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▲▼凱特、威廉王子園丁管家相繼離職 。（圖／翻攝自kensingtonroyal）

▲凱特與梅根皆以平民身分嫁入皇室，婚後的一舉一動都備受關注。（圖／翻攝自instagram@kensingtonroyal
，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

英國皇室似乎傳出離職潮，先前梅根王妃身邊助理接二連三離職，讓人猜測是不是她太強勢？沒想到最近凱特王妃家的管家、園丁也一同請辭，這一對夫妻本是服侍英國女王，後來才轉到這兒服務的，讓外界聯想難道凱特也不好搞？

▲▼凱特、威廉王子園丁管家相繼離職 。（圖／翻攝自kensingtonroyal）

凱特王妃打從2011年嫁入皇室，平民作風屢屢打破皇室傳統規則，令她陷入艱難處境。因為她並非成長於有傭人的家庭，凡事喜歡親力親為，更喜歡沒有傭人的私密性，就像她喜歡幫威廉下廚、自己帶小孩，希望保有原則，這種處事方式總與皇室慣例產生矛盾，好在有威廉王子行動相挺，讓傳統的英國皇室對她多大沒意見，多年以來也漸漸有種相處默契。

▲▼凱特、威廉王子園丁管家相繼離職 。（圖／翻攝自kensingtonroyal）

不久前威廉和凱特家的管家和園丁一起打包出走，引起討論爭議，這對夫妻本為英國女王服務，相當優秀兩人怎會一起願意放棄如此高薪的工作呢？很多人猜測是否是凱特一直干涉管家，導致她心生埋怨而離開？想當初她剛嫁入皇室時，也曾傳過因為讓員工「沒事做」，導致他們只好離職，不知道這次又是什麼原因？

▲▼凱特、威廉王子園丁管家相繼離職 。（圖／翻攝自kensingtonroyal）

威廉和凱特處事其實很有自己的一套，從他們對喬治王子和夏綠蒂公主的教育就可看出端倪，即便能雇用保母，也不願放棄親自帶孩子的機會，捨棄貴族學校讓孩子唸一般的普通幼兒園，威廉王子接受媒體採訪時曾提到：「不希望孩子活在皇室的高牆厚長大，他們必須走出去。」

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關鍵字：

英國皇室, 凱特王妃, 威廉王子
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