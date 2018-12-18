廖曉喬IG曬美照　網大驚：「五官進化根本撞臉宋慧喬！」

▲這張照片一曬出，讓網友直誇她美出新高度。（圖／Tvn、翻攝自instagram@bridgette_xoxo）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 / 翻攝自instagram@bridgette_xoxo

不知道大家有沒發現，微風策略長廖曉喬越來越美，即使站在嫂嫂孫芸芸身旁也毫不遜色，成功瘦身後，五官也變得更加立體，本身就有著大眼豐唇的她，竟被網友發現她和宋慧喬大撞臉。

原本體態稍稍豐腴的廖曉喬，近來明顯變瘦，先前她曾公開表示靠著白吐司和燙青菜減重，她分享有時候餓了其實並不是真的餓，而是身體缺水，她每天都會喝足2000cc鹼性水，嘴饞時就吃海苔，即使吃滷味也只挑蔬菜。

她發亮肌膚也靠「喝出來」，每天喝足水分，發現雙頰和額頭肌膚都變亮了，友人還以為她偷偷去雷射。搭配天天敷面膜，片裝、泥狀、霜狀不拘，只要認真敷一個星期，肌膚就能自帶光。

可以不上底妝，但是一定要上唇彩，她偏好醒目紅唇，畫在她的性感豐唇尤其適合。她曾在IG秀過她出國帶的化妝包，重點放在美白、保濕潤澤和自然妝感，隨身攜帶有機活泉噴霧及荷荷芭油舒緩日曬肌膚、簡單的唇釉x腮紅一物兩用。



為了維持身材，也跟著開始動起來，一星期做一次皮拉提斯和跑步，請教練來家裡一對一訓練，根據想要瘦的部位安排運動，幫助精準練到臀部、小腹和蝴蝶袖，更能同步調整脊椎，她說女生只要姿態端正，自然就會散發美感。

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