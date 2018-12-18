fb ig video ETtoday search mobile

廖曉喬IG曬美照　網大驚：「五官進化根本撞臉宋慧喬！」

> >

▲▼廖曉喬撞臉宋慧喬。（圖／翻攝自instagram@bridgette_xoxo、Tvn）

▲這張照片一曬出，讓網友直誇她美出新高度。（圖／Tvn、翻攝自instagram@bridgette_xoxo）

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 / 翻攝自instagram@bridgette_xoxo

不知道大家有沒發現，微風策略長廖曉喬越來越美，即使站在嫂嫂孫芸芸身旁也毫不遜色，成功瘦身後，五官也變得更加立體，本身就有著大眼豐唇的她，竟被網友發現她和宋慧喬大撞臉。

▲▼廖曉喬撞臉宋慧喬。（圖／翻攝自instagram@bridgette_xoxo）

原本體態稍稍豐腴的廖曉喬，近來明顯變瘦，先前她曾公開表示靠著白吐司和燙青菜減重，她分享有時候餓了其實並不是真的餓，而是身體缺水，她每天都會喝足2000cc鹼性水，嘴饞時就吃海苔，即使吃滷味也只挑蔬菜。

▲▼廖曉喬撞臉宋慧喬。（圖／翻攝自instagram@bridgette_xoxo）

她發亮肌膚也靠「喝出來」，每天喝足水分，發現雙頰和額頭肌膚都變亮了，友人還以為她偷偷去雷射。搭配天天敷面膜，片裝、泥狀、霜狀不拘，只要認真敷一個星期，肌膚就能自帶光。

▲▼廖曉喬撞臉宋慧喬。（圖／翻攝自instagram@bridgette_xoxo）

可以不上底妝，但是一定要上唇彩，她偏好醒目紅唇，畫在她的性感豐唇尤其適合。她曾在IG秀過她出國帶的化妝包，重點放在美白、保濕潤澤和自然妝感，隨身攜帶有機活泉噴霧及荷荷芭油舒緩日曬肌膚、簡單的唇釉x腮紅一物兩用。

▲▼廖曉喬撞臉宋慧喬。（圖／翻攝自instagram@bridgette_xoxo）　
為了維持身材，也跟著開始動起來，一星期做一次皮拉提斯和跑步，請教練來家裡一對一訓練，根據想要瘦的部位安排運動，幫助精準練到臀部、小腹和蝴蝶袖，更能同步調整脊椎，她說女生只要姿態端正，自然就會散發美感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

廖曉喬, 宋慧喬, 撞臉
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

這身材不科學！43歲佘詩曼「細腰辣腿S曲線」全靠媽媽盯出來

逆天顏值太犯規！天王嫂昆凌擠下妮妮，成為DHC最新代言人

8成的人都搞錯！香水別噴手腕，改噴這「2個地方」香味更持久

約她去這絕對被打槍！　女生第1次約會「最討厭地點」排行榜 這款聖誕禮盒好燒！凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有 小香迷快來朝聖，LE ROUGE 「香奈兒紅色工場」將於台北登場！ 房間超亂的人才懂得6件事　椅子不是拿來坐，是拿來堆衣服的 好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後 林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感 楊謹華200萬婚戒曝光！　被寶格麗套牢當「陳太太」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面