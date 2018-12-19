fb ig video ETtoday search mobile

ZARA特賣買大衣現省7000元　精打細算小資女快衝啊～

> >

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

▲ZARA換季折扣開跑，此時入手新的冬裝最便宜。

編輯／櫻桃籽　圖／翻攝官網

今年暖冬，直至今日（12／19）白天都還有超過25度的高溫，但快時尚品牌ZARA在此時進入換季折扣的檔期，最低下殺5折，但如果仔細照的話，會發現有些商品甚至低到3折，此時入手當季秋冬服裝，相當划算。

【點此看首三日12／20～12／22實體專賣店營業時間延長一覽表】

【想當型男？ZARA特賣買這7件就可以】

實際逛一圈女裝區，竟有一件破萬元的限量版喀什米爾山羊絨斗篷，現折新台幣7,000元，特價3,490元。認真挖寶的話，對於年底荷包越來越瘦的小資女們來說，此時為衣櫃選購新貨也是絕佳時機。

以下推薦10件秋冬必買款，小資女可以直接鎖定目標，快狠準搶購。

【1】限量版喀什米爾山羊絨斗篷：原價NT$11,490元，特價NT$3,490元，現省7,000元。

省了這麼多，絕對是想買質感斗篷的絕佳時機。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【2】繫腰帶格紋大衣：原價NT$4,990元，特價NT$3,490元，現省1,500元。

浴袍風不退潮流，還沒入手的人必搶。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【3】連帽粗呢大衣：原價NT$6,490元，特價NT$3,490元，現省3,000元。

學院風格的大衣版型，配上帽子外一整圈的毛毛裝飾，溫暖感滿點。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【4】格紋連帽外套：原價NT$3,490元，特價NT$1,990元，現省1,500元。

格紋大衣是冬季衣櫃必備，是正裝穿搭的好幫手，加上一頂帽子後還有休閒感，一衣兩穿超實用。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【5】千鳥紋大衣：原價NT$3,490元，特價NT$1,990元，現省1,500元。

一樣是秋冬必備款，上班配正裝有型又帥氣，周末套休閒造型也有另一番率性感。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【6】格紋短版風衣：原價NT$2,490元，特價NT$1,790元，現省700元。

風衣有帽子就獨特到需入手，且風衣還是換季必備款，能不買嗎？

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【7】繫結洋裝：原價NT$1,290元，特價NT$790元，現省500元。

年底有很多趴踢、又即將面臨尾牙，入手一件基本的小黑洋裝很可以。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【8】拼接傘襬洋裝：原價NT$1,990元，特價NT$1,290元，現省700元。

一樣是基本款小黑洋裝，但多層裙襬增加俏麗感，也可以學模特兒配黑褲，又是另一種感覺。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【9】仿木鞋跟真皮短靴：原價NT$4,490元，特價2,990元，現省1,500元。

白靴風潮不退燒，今年秋冬一定要跟上才夠潮。

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

【10】壓膜織物腰包：原價NT$1,290元，特價990元，現省300元。

腰包是2018當紅配件，今年一定要入手一個才型！

▲▼ZARA特賣。（圖／翻攝ZARA官網）

關鍵字：

ZARA, 秋冬, 換季折扣, 特賣, 女裝
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／ZARA換季特賣下殺5折　今晚21點網路先開跑

想當型男不會挑？ZARA特賣花2500元買這些　變時尚咖零負擔

林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

一天花6元吃高麗菜減肥　醫生健康甩肉43公斤 吳謹言撞衫孔曉振　腳趾衝出鞋外，被酸「鄉村氣」土味重 熬夜成癮星座排行榜　獅子享受一個人的夜晚、摩羯加班累成狗 趙薇瘦一大圈！穿黑紗洋裝合體五阿哥　比20年前《還珠》更美了 HOT・Stuff／只送不賣的BT21可愛娃娃　背後有機關，打開是毛毯 南韓下探零下7度　IU豪撒2萬元買毛帽裝可愛 新・鮮貨／紅底鞋在女人腳背「打領帶」　帥氣又性感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面