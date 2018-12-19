ZARA特賣買大衣現省7000元　精打細算小資女快衝啊～

▲ZARA換季折扣開跑，此時入手新的冬裝最便宜。



編輯／櫻桃籽 圖／翻攝官網

今年暖冬，直至今日（12／19）白天都還有超過25度的高溫，但快時尚品牌ZARA在此時進入換季折扣的檔期，最低下殺5折，但如果仔細照的話，會發現有些商品甚至低到3折，此時入手當季秋冬服裝，相當划算。

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【想當型男？ZARA特賣買這7件就可以】

實際逛一圈女裝區，竟有一件破萬元的限量版喀什米爾山羊絨斗篷，現折新台幣7,000元，特價3,490元。認真挖寶的話，對於年底荷包越來越瘦的小資女們來說，此時為衣櫃選購新貨也是絕佳時機。

以下推薦10件秋冬必買款，小資女可以直接鎖定目標，快狠準搶購。

【1】限量版喀什米爾山羊絨斗篷：原價NT$11,490元，特價NT$3,490元，現省7,000元。

省了這麼多，絕對是想買質感斗篷的絕佳時機。

【2】繫腰帶格紋大衣：原價NT$4,990元，特價NT$3,490元，現省1,500元。

浴袍風不退潮流，還沒入手的人必搶。

【3】連帽粗呢大衣：原價NT$6,490元，特價NT$3,490元，現省3,000元。

學院風格的大衣版型，配上帽子外一整圈的毛毛裝飾，溫暖感滿點。

【4】格紋連帽外套：原價NT$3,490元，特價NT$1,990元，現省1,500元。

格紋大衣是冬季衣櫃必備，是正裝穿搭的好幫手，加上一頂帽子後還有休閒感，一衣兩穿超實用。

【5】千鳥紋大衣：原價NT$3,490元，特價NT$1,990元，現省1,500元。

一樣是秋冬必備款，上班配正裝有型又帥氣，周末套休閒造型也有另一番率性感。

【6】格紋短版風衣：原價NT$2,490元，特價NT$1,790元，現省700元。

風衣有帽子就獨特到需入手，且風衣還是換季必備款，能不買嗎？

【7】繫結洋裝：原價NT$1,290元，特價NT$790元，現省500元。

年底有很多趴踢、又即將面臨尾牙，入手一件基本的小黑洋裝很可以。

【8】拼接傘襬洋裝：原價NT$1,990元，特價NT$1,290元，現省700元。

一樣是基本款小黑洋裝，但多層裙襬增加俏麗感，也可以學模特兒配黑褲，又是另一種感覺。

【9】仿木鞋跟真皮短靴：原價NT$4,490元，特價2,990元，現省1,500元。

白靴風潮不退燒，今年秋冬一定要跟上才夠潮。

【10】壓膜織物腰包：原價NT$1,290元，特價990元，現省300元。

腰包是2018當紅配件，今年一定要入手一個才型！