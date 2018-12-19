想當型男不會挑？ZARA特賣花2500元買這些　變時尚咖零負擔

▲小資男想便宜入手冬季新衣，一定要把握年底快時尚換季折扣的檔期啊！



編輯／櫻桃籽 圖／翻攝官網

ZARA今晚（12／19）開始換季折扣，趁下殺5折時，入手秋冬新衣超划算，也是小資男必須把握的折扣檔期。由於氣溫漸漸下降，外套類商品必搶，此時入手也最省，懶惰的你快來看看2,500元預算可以買哪些好貨吧！

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【懶女人搶這些就對了！女生冬天買這10件單品，跟時尚拉近距離】

【1】人造剪羊皮毛印花牛仔外套：原價NT$2,990元，特價NT$2,290元，現省700元。

黑色牛仔外套好搭實穿，但又有很多設計細節，比如說毛毛領或是背後的英文點綴，是懶惰型男必備款。

【2】輕質拼色夾克：原價NT$1,990元，特價NT$1,290元，現省700元。

氣溫低穿在大衣內很有點綴效果，氣溫稍高時，一件就能抵擋微涼天氣。

【3】寬鬆版牛仔外套：原價NT$2,990元，特價NT$2,290元，現省700元。

寬鬆版型在冬天能多層次穿搭，且這件有夾克有夜景照片拼貼、刷破、袖子上有運動織帶設計，都是特別的細節。

【4】聖誕節可口可樂圖案運動衫：原價NT$1,490元，特價NT$990元，現省500元。

相當應景的上衣，且聖誕老人配可口可樂的新鮮組合，相當幽默。

【5】牛仔布連帽運動衫：原價NT$1,990元，特價NT$990元，現省1,000元。

連帽衛衣人人有，但牛仔面料可是少見的貨色。

【6】條紋針織開襟衫：原價NT$1,790元，特價NT$1,290元，現省500元。

撞色拼接為開襟衫加入活力感，讓容易顯得成熟的款式，有了新意。

【7】條紋人造絲襯衫：原價NT$1,490元，特價990元，現省500元。

條紋針織衫是衣櫃裡有超多件的基本款單品，但多色線條的款式，讓這件襯衫更特別。

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