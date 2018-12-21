少對男友森77！發火比熬夜更傷身　變胖、臉爛都是氣出來的！

▲愛發脾氣不僅身邊男友受罪，研究證實更傷身體。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每當脾氣一來，你以為只有身邊男友遭殃嗎？根據研究顯示，生氣傷心又傷身，人家說生氣1小時=熬夜6小時，愛發脾氣的後果比你想像嚴重很多，看完以下研究，下次要發火時請記得深呼吸。

根據美國亞特蘭大疾病中心研究指出，身體有超過9成的疾病都是由情緒引發的，就好像是當我們情緒低落、不開心的時候，身體就會出現各種訊號。

▲學習不拿別人的錯來懲罰自己，有些事情笑一笑就過了。

生氣不但可使人的情緒變差，還會影響對多項身體功能造成影響，像是常聽到我會被你「氣死」是真的，事實上，血管彈性會隨著年齡的增加而逐漸變差，特別注意心態平和，切忌動輒大怒。

▲有時候皮膚變差、發胖，可能都是生氣惹的禍。

生氣更會傷臉，生氣不僅會使人臉紅，還可能引起更多皮膚問題，美國濕疹協會指出，情緒刺激容易誘發神經性皮膚炎，發癢抓破後，更可能惡化成毛囊炎。發脾氣的時候，血液會通通湧向腦部，當血液中的含氧量降低，毒素自然增加，斑點就會在這時候生成。

一生氣，身體的皮質醇（壓力激素）分泌就會增加，它會引起肥胖。研究更發現，你生氣的頻率越高，就越容易發胖，而且肥肉最容易長在腰圍上。聽了以上這些，你還敢愛發脾氣嗎？為了要維持美麗，請盡量維持好心情。

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