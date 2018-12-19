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歐陽娜娜就愛「泥面膜」　同場加映5招要你越敷越美！

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▲▼歐陽娜娜敷泥狀面膜。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、小紅書）

▲肌膚容易出油冒痘的娜娜，最在意的就是清潔保養。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、小紅書）

記者曾怡嘉 / 台北報導

繼婦科藥膏引起軒然大波後，娜娜又在微博曬了一張可愛自拍，說著：「祝我明天考試順利，只求B不求A。」對照之前她分享的最愛面膜，臉上敷的應該是她最愛的Kiehl’s白泥面膜，為了避免大家又學壞，《ET FASHION》給大家幾個敷深層清潔面膜的小提點吧！

▲▼歐陽娜娜敷泥狀面膜。（圖／翻攝自歐陽娜娜小紅書）

照片中的娜娜臉上敷著泥面膜，看起來十分可愛，但看起來泥面膜已經全乾，建議娜娜要趕快洗掉了喔，以免臉越敷越乾！除此之外還有哪些要注意呢？

▲▼歐陽娜娜敷泥狀面膜。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、小紅書）

敷面膜前先讓毛孔張開

敷深層清潔面膜前，最重要的步驟就是讓毛孔張開，這樣才能發揮最大清潔力，建議可以先敷上熱毛巾或是先沖完熱水澡藉由蒸氣在臉上作用後，再敷面膜效果會最好。

不要太頻繁使用

清潔面膜建議一個禮拜一次，娜娜分享她有時會敷在痘痘部位，可以讓溼氣重的豆豆乾掉，如果是有頭的痘痘那就更好處理了。

敷完請立刻保濕

通常敷完深層清潔或是泥面膜會讓肌膚變得緊繃乾燥，記得在敷後做好保濕，依照你的肌膚狀況選擇適合的保濕產品。

面膜不要塗眼周

如果不是油性肌膚，建議不需要整臉塗抹，尤其是脆弱的眼周需要避開，建議敷在容易出油的T字、下巴，和鼻翼容易分泌油脂的部位就可以。

面膜8分乾就沖掉

很多人總等到面膜全開出現裂紋才願意洗掉，這樣會使面膜吸走肌膚內的水分，反而會使肌膚乾燥，趁著大約八分乾就可以洗掉，這樣最剛好。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 泥狀面膜, 深層清潔面膜, 抗痘
fashion.net

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