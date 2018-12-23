男神教你穿西裝！　宋承憲配高領、郭富城頂金毛拼帥氣





▲你覺得誰的西裝Look比較帥？（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

西裝之於男人有著「戰袍」的崇高地位，每到重要場合，一穿上合身剪裁的款式就能讓帥氣更上一層。但若每次都是基本穿搭，可能會讓你失焦，快來學學宋承憲、郭富城兩位男神，要如何把西裝穿出個人風格？

▲郭富城一見到強尼戴普，還興奮合影。（圖／品牌提供）

先從53歲的郭富城看起，16日晚間他出席首屆海南島國際電影節，穿著HUGO BOSS「Create Your Look」系列黑色禮服，扣單顆釦子、領結、略長於西裝袖口的白色襯衫，任一細節都相當完美。要引人注目，天王領著一顆為演唱會染的「金毛」，既紳士又有點叛逆前衛，引起粉絲瘋狂表白。

▲宋承憲把全黑西裝穿出層次。（圖／品牌提供）

42歲的「韓流男神」宋承憲，剛在韓劇《Player》中化身天才詐欺師，不只劇中帥到犯規，12月初出席首爾舉行的ARENA A-AWARDS活動時，以Emporio Armani單扣西裝套裝現身。西裝上的白色線條印花，搭配黑色高領針織衫，讓全黑的西裝塑造層次，一點都不無趣。

▲「變化型西裝」已成南韓男星新選擇。（圖／品牌提供）

同場活動還有暖男李陣郁（另譯：李真旭），則是選穿Armani 酒紅色西裝外套，搭配深色系的內搭；成勛則是選擇Emporio Armani 刺繡小馬毛外套。可以發現韓國男星出席正式場合，「變化型」西裝已成常態，上次出席重要場合，記得為自己的正裝打扮加點小巧思。

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