負能量爆表　月光族都該來一罐厭世雞「人生好難」啤酒

▲臺虎精釀日前與知名插畫家厭世姬合作，推出一系列負能量滿點的聯名啤酒。（圖／記者游鎧丞攝，以下同）

記者游鎧丞／台北報導

「月底又到了！餘額20塊領不出來！」相信這必然是不少月光上班族的共同心聲；為專攻這票「負能量爆表」的厭世族消費者，向來大玩聯名創意的臺虎精釀啤酒，日前更與知名插畫「厭世動物園」，推出「月光光百香水果酒」、「夢甜甜蘋果水果酒」兩款厭世程度一等一的聯名酒品。

忠實呈現月光族心酸與甜蜜美夢的兩款精釀啤酒，將自2019年1月5日起於臺虎旗下直營門市搶先開賣，並於1月10起陸續於指定通路上市；負能量滿點的你，還不趕快趁下班後，開一罐體驗箇中滋味？

▲今日發表會當中，插畫家厭世姬也到場與大家分享滿滿的負能量（？）。

本次聯名酒款，臺虎精釀特地邀請插畫家厭世姬，以其作品「厭世動物園」做為主角，擔綱酒標設計一職；透過活靈活現的動物角色，加以呈現上班族的無力與厭世感，並用最貼近生活的情境描述酒款故事；預計後續也將陸續推出「苦、辣」兩種風味。

作者厭世姬分享道：「其實是因為我之前推出過一款賣『空氣』的啤酒瓶，當時我就想如果能夠賣真的啤酒就好了。」；而他自己平常就是臺虎啜飲室的常客，因緣際會下認識了臺虎員工，後來就促成了本次合作。

「人生有時候就是一種順其自然吧！」率真又充滿個性的回應，不僅表現出厭世姬獨有的魅力，恰巧也與力求創新的 臺虎一拍即合！

▲現場滿滿的厭世動物園大型立牌，恰巧詮釋了小編月底存款見底的滿滿負能量啊。

臺虎表示，本次合作將以以人生百態「酸甜苦辣」為核心概念，首波推出酸、甜兩種風味；為呈現酸甜主題，釀酒師選用微酸的百香果搭配蘋果酒，蘋果的清爽和百香果的酸成了絕佳拍檔，滿口酸爽滋味伴隨百香果清新香氣，絲毫不甜、極為易飲，就算大口把月光光的心酸吞進腹裡，還是可以面帶微笑！

至於甜味則是以蘋果汁發酵釀造的酒液，保留了蘋果的香甜，滿溢的果香清爽又甜美，配上些微氣泡的刺激感，讓人徹底忽略了酒精存在，就這樣一口一口去到甜甜的夢裡沈溺吧！

▲清爽卻又飽富韻味的香氣滋味，相當適合下班族回家小酌一杯，大大擁抱心裡滿滿的負能量。

值得一提的是，為回饋粉絲支持，1月5日開賣當日，臺虎將於旗下啜飲室Landmark舉辦「厭世動物園粉絲見面會」，作者厭世姬將來到現場與粉絲互動，不但有機會可獲得作家獨家手繪明信片，還能玩遊戲贏得臺虎與厭世動物園的周邊商品，機會難得不可錯過，活動詳情請洽臺虎粉絲專頁！

▲人生嘛，不過偶爾就是會來幾波負能量，撐過就沒事了。

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