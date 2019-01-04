全球絕版限量250瓶　威士忌Littlemill 40年珍藏版夢幻登台

▲被譽為「蘇格蘭的珍貴威士忌遺產」的Littlemill，也正式在台推出40年珍藏版。（圖／翻攝自Littlemill，以下同）

記者游鎧丞／綜合報導

曾被譽為「蘇格蘭的珍貴威士忌遺產」及「全世界最古老的酒廠」的Littlemill，日前在台推出夢幻收藏逸品「Littlemill 40年珍藏版」；全球絕版限量250瓶，絕對可讓威士忌愛好者能在濃醇的芳香當中，一窺這間最古老酒廠的非凡傳奇。

▲創立於1722年的Littlemill酒廠，為蘇格蘭地區創立最早的酒廠。

本次打著「絕版」、「限量」的口號，Littlemill 40年珍藏版可不是飢餓行銷；創立於1772年的Littlemill酒廠，可說是蘇格蘭地區創立最早的酒廠；然則2004年的一場無情火，卻讓這間老牌酒廠被迫關廠停業；所幸窖藏原酒並未被波及，得以流傳後世；但也因為存量稀少，自然也成為威士忌蒐藏家爭相垂青的夢幻逸品，可說是貨真價實的「限量」、「絕版」之作。

也因為如此，在Littlemill接連推出25年、27年產品後，本次Littlemill更以40年珍藏版作為告別之作；透過威士忌傳奇大師Duncan Thomas於1931年發明的獨到蒸餾工藝，更讓這款40年珍藏版巧妙融合蜂蜜、肉桂香料、葡萄乾及柑橘果香，讓不少專家給予極高評價。

▲由威士忌傳奇大師Duncan Thomas所發明的獨到蒸餾工藝，更深深影響了日本威士忌蒸餾法。

畢竟數量有限，這款Littlemill 40年珍藏版可說是典型的「賣一瓶就少一瓶」；為彰顯該酒品難以複製的絕妙風味，40年珍藏版瓶身則以最頂級的格蘭凱恩水晶純手工製作，搭配驗明正身的個別序號，格拉斯哥的實心黃銅瓶蓋與花級木塞，自然也讓Littlemill 40年珍藏版更顯尊榮不凡。

Littlemill由台灣三商福寶有限公司獨家代理販售，Littlemill 40年珍藏版官方售價6,000英鎊（新台幣23.4萬元），詳細販售資訊及台灣區售價請至官方網站查詢。

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