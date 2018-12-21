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用如意羽杯裝威士忌好有詩意　豬年就這樣開喝！

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約翰走路XR 21新春禮盒送羽杯　藍牌豬年典藏紀念瓶更有瓶身逗趣彩繪（圖／記者游鎧丞攝）

▲約翰走路日前也推出全新新年禮盒系列，年節送禮可別少了這一味。（圖／記者游鎧丞攝，以下同）

記者游鎧丞／綜合報導

威士忌領導品牌「約翰走路」（JOHNNIE WALKER），儼然成為各大節日、年節送禮的最佳選擇；日前品牌也趁逢農曆年節前夕，推出全系列新年禮盒；經典熟成21年的XR 21蘇格蘭威士忌不僅換上如意設計瓶身，更搭配意義非凡的如意羽杯；佐以藍牌豬年典藏台灣標誌紀念瓶，獨特的透視燙金彩繪設計，更讓發表會現場洋溢著濃濃的年節氣氛。

約翰走路XR 21新春禮盒送羽杯　藍牌豬年典藏紀念瓶更有瓶身逗趣彩繪（圖／記者游鎧丞攝）

▲XR 21蘇格蘭威士忌也加碼搭配如意羽杯，讓禮盒內容更顯吉祥如意。

搭配XR 21蘇格蘭威士忌禮盒所推出的如意羽杯，是師法古文：「手執羽杯，猶如憑添雙翼，展翅高飛」含意，希望透過這樣的獨有意涵，讓收到禮盒的消費者都能夠鴻鵠高飛、事事如意。

值得一提的是，往年都會推出生肖紀念瓶的約翰走路，本次也為即將到來的農曆豬年，另行設計了獨特的「豬年典藏」台灣標誌紀念瓶；透過象徵「珠玉迎祥富滿門」的透視燙金彩繪瓶身，展現出送禮自用兩相宜的精緻質感。

約翰走路XR 21新春禮盒送羽杯　藍牌豬年典藏紀念瓶更有瓶身逗趣彩繪（圖／記者游鎧丞攝）

▲本次豬年典藏台灣標誌紀念瓶，精緻瓶身設計可說與其內蘊的46％酒精濃度瓊液相得益彰。

值得注意的是，為搶攻年節送禮市場，本次約翰走路也分別針對金牌18年、綠牌15年、黑牌12年等系列酒品，皆推出了限量典藏的禮盒限定版；多樣化的送禮選項，搭配部分特別搭配小酒的特殊設計，絕對可說是年歲時節禮贈首選。

約翰走路XR 21新春禮盒送羽杯　藍牌豬年典藏紀念瓶更有瓶身逗趣彩繪（圖／記者游鎧丞攝）

▲全系列年節限定版，打造出濃濃的年節氣氛。

 ★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

時尚, 生活, , 約翰走路, JOHNNIE WALKER
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