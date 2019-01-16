fb ig video ETtoday search mobile

《阿爾罕》誘惑玄彬的秘訣　朴信惠約會前一晚先做這件事

> >

▲朴信惠。（圖／品牌提供）

文／Squid　圖／品牌提供

熱播韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》已經正式進入倒數階段，最近播出的劇情不僅持續創下新高收視率，也讓粉絲們臉紅心跳，終於要迎來男女主角玄彬和朴信惠的感情線，劇中朴信惠在首次約會前所做的精心準備，更是討論的熱點，除了優雅大方的穿著打扮以外，一頭秀髮也是關鍵。

在與玄彬約會前一晚，朴信惠就開始精心打扮，使用南韓人蔘萃取的呂滋養韌髮系列洗頭，同時做到頭皮護理，就是擔心油頭怪味出現，打擾了兩人的甜蜜時刻，不但使用洗髮清潔，還搭配頭皮的精華液，做到完整的護理效果。

▲朴信惠。（圖／品牌提供）

而朴信惠私底下的頭髮保養方式可不是只有洗頭、擦精華液如此簡單，有5個祕訣是她平時養髮的秘訣。

1.兩款洗髮系列交互清潔、保養

因為喜歡紅髮，但要維持顏色不容易，若是常常染燙，也會加重頭皮、頭髮的損傷，出現敏感紅色的狀態，所以朴信惠在頭髮的照護上，會使用亮麗光澤系列，維持髮色，並且達到柔順的效果。

除此之外，她也說，「曾經跟髮廊的造型師說過，不要用同一品牌單一的洗髮產品，對頭髮不好。」所以，再使用髮品的時候，喜愛頭髮清爽豐盈感的她也會挑選滋養韌髮系列，做到頭皮鎮定舒緩。

▲朴信惠。（圖／品牌提供）

2.養護頭髮首重「鎮定」

「頭皮就是肌膚的延伸。」像是南韓冬季、春季的時候，天氣寒冷，夏天日照強烈，也會感受到頭皮乾燥，加上在拍攝的過程中，常常要受到很多照明的照射，更顯得悶熱，因此，在頭皮的保養上，她最重視鎮定舒緩，讓頭皮恢復平衡狀態。

3.平時少戴帽子

朴信惠說，「據我所知，身體發出的熱能都會集中到頭皮，所以我平時不太會戴帽子，否則熱能無法散出。」熱氣過度堆積在頭頂，久不散去，對頭皮的健康也會有所影響。

▲朴信惠。（圖／品牌提供）

4.最後一道用冷水洗頭

朴信惠認為，洗頭跟洗臉一樣，所以，在日常的例行清潔中，她會先用溫水來洗頭皮與頭髮，等毛囊打開之後，用洗髮精充分清潔，溫水沖淨之後，再使用護髮產品，一邊滋養、一邊洗澡，最後再用冷水沖掉，做到頭皮收斂緊緻的效果。

5.天天都洗頭

每天都會運動維持體態的朴信惠，在運動過後，頭皮出油、出汗，所以她每天都會洗頭，她也笑說，「不洗頭就不出門，加上我頭髮比較細，若是不每天洗，容易塌陷、油膩。」

關鍵字：

朴信惠, 玄彬, , 髮品, 頭髮, 護髮
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

編輯觀點／「洗臉神器」光環不再　3大關鍵讓科萊麗撤台　

美少女戰士、小魔女DoReMi潤色護唇膏超萌！還有金色變身器裝飾

鏡架竟然是小櫻的夢之杖　《庫洛魔法使》出眼鏡超酷

卡娜赫拉記帳APP超可愛！讓粉紅兔兔與P助幫妳記下每天花費 IN・美妝／這裸色看起來太療癒！espoir全新彩妝洗版韓妞IG 春節財運最旺的5大星座！水瓶跳槽趁現在、天秤打牌贏很大 臉很圓、穿衣品味差...　南韓男生不想跟台灣女生交往的5原因 別總把分手掛嘴邊！3個吵架底線別碰，感情才能長久 PK全智賢！「人間香奈兒」Jennie入主美妝品牌HERA　 新的一年與自己和好如初　我們都「不必為悲傷感到抱歉」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面