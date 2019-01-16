《阿爾罕》誘惑玄彬的秘訣　朴信惠約會前一晚先做這件事

文／Squid 圖／品牌提供

熱播韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》已經正式進入倒數階段，最近播出的劇情不僅持續創下新高收視率，也讓粉絲們臉紅心跳，終於要迎來男女主角玄彬和朴信惠的感情線，劇中朴信惠在首次約會前所做的精心準備，更是討論的熱點，除了優雅大方的穿著打扮以外，一頭秀髮也是關鍵。

在與玄彬約會前一晚，朴信惠就開始精心打扮，使用南韓人蔘萃取的呂滋養韌髮系列洗頭，同時做到頭皮護理，就是擔心油頭怪味出現，打擾了兩人的甜蜜時刻，不但使用洗髮清潔，還搭配頭皮的精華液，做到完整的護理效果。

而朴信惠私底下的頭髮保養方式可不是只有洗頭、擦精華液如此簡單，有5個祕訣是她平時養髮的秘訣。

1.兩款洗髮系列交互清潔、保養

因為喜歡紅髮，但要維持顏色不容易，若是常常染燙，也會加重頭皮、頭髮的損傷，出現敏感紅色的狀態，所以朴信惠在頭髮的照護上，會使用亮麗光澤系列，維持髮色，並且達到柔順的效果。

除此之外，她也說，「曾經跟髮廊的造型師說過，不要用同一品牌單一的洗髮產品，對頭髮不好。」所以，再使用髮品的時候，喜愛頭髮清爽豐盈感的她也會挑選滋養韌髮系列，做到頭皮鎮定舒緩。

2.養護頭髮首重「鎮定」

「頭皮就是肌膚的延伸。」像是南韓冬季、春季的時候，天氣寒冷，夏天日照強烈，也會感受到頭皮乾燥，加上在拍攝的過程中，常常要受到很多照明的照射，更顯得悶熱，因此，在頭皮的保養上，她最重視鎮定舒緩，讓頭皮恢復平衡狀態。

3.平時少戴帽子

朴信惠說，「據我所知，身體發出的熱能都會集中到頭皮，所以我平時不太會戴帽子，否則熱能無法散出。」熱氣過度堆積在頭頂，久不散去，對頭皮的健康也會有所影響。

4.最後一道用冷水洗頭



朴信惠認為，洗頭跟洗臉一樣，所以，在日常的例行清潔中，她會先用溫水來洗頭皮與頭髮，等毛囊打開之後，用洗髮精充分清潔，溫水沖淨之後，再使用護髮產品，一邊滋養、一邊洗澡，最後再用冷水沖掉，做到頭皮收斂緊緻的效果。

5.天天都洗頭

每天都會運動維持體態的朴信惠，在運動過後，頭皮出油、出汗，所以她每天都會洗頭，她也笑說，「不洗頭就不出門，加上我頭髮比較細，若是不每天洗，容易塌陷、油膩。」