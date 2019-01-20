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奧斯塔羅12星座一周運勢0121-0127　魔羯尋求新鮮感、雙子年前易破財

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▲12星座。（圖／奧斯塔羅）

20190121-0127 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，將會是行動力滿點的一週喔！

TOP2：魔羯座愛情運最旺！雙方開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺到些許厭煩，因此積極透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下週將會是穩定前進的一週，要好好把握喔！

TOP3：雙魚座金錢運最旺！偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下週進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

本週需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：在學／事／事業方面，關起了和同事溝通的橋樑，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下週遇到工作上的問題要多和周遭同事求援，會比較好喔！

2.雙子座愛情運需要留意：雙方下週存在不少爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度！

3.天秤座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤其投資方面要更加注意。

牡羊座

開運顏色：紫色
幸運數字：60

整體運勢★★★★
解析：下週牡羊朋友思緒清晰，所以面對問題時都能妥善解決，但卻始終有未付諸行動的情況存在，如果行動與思緒並行將會是好上加好的一週喔！

愛情運勢★★★
解析：下週對於愛情有點忽略了現實的發展，許多事情都僅空想而未付諸行動。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：下週在學／事業方面，則顯得有點不切實際，可能是手邊工作還沒完成就想著之後如何慶祝，所以下週雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下週正財運良好，若是設計性質、業務性質及企劃性質工作的朋友，下週有望多接些case喔！

金牛座

開運顏色：天空藍
幸運數字： 19

整體運勢★★★
解析：下週金牛朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情也都必須親手親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下週要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多因為自我安全感的不足，奧斯提醒下週不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★
解析：在學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下週遇到工作上的問題要多和周遭同事求援，會比較好喔！

金錢運勢★★
解析：下週偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意喔！

雙子座

開運顏色：灰色
幸運數字：34

整體運勢★★
解析：雙子朋友手邊的事情都在下週受到許多阻礙，且都是沒有徵兆的，所以讓自己有點不知所措，另外一直以來都相信自己能做到的事情，下週卻因為某些情況的發生導致信念的結束，奧斯提醒下週要多注意，並不是太順遂的一週喔！

愛情運勢★★
解析：雙方下週存在不少爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度！

事業（學業）運勢★★
解析：下週學／事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也更明顯，要適時排解自我壓力可別累出病來囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議投資，再多觀望一陣子比較好喔！

巨蟹座

開運顏色：銀色
幸運數字： 42

整體運勢★★★★
解析：下週巨蟹朋友更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩紮穩打，也讓自己對事情的掌握度提高許多，周遭朋友更對你感到安心許多，如果一直以來堅持或努力某些事情的朋友，在下週也可以看到成功的曙光囉！奧斯建議要好好把握下週得的週期囉！

愛情運勢★★★★★
解析：下週兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下週有不錯的桃花機會，將來自於職場，奧斯建議多注意一下喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，踏實的工作態度也為工作立下不少良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下週也有望捎來些好消息喔！要好好把握囉！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望，另投資方面也可以多留意囉！下週或許會有不錯的投資報酬或機會！

獅子座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：76

整體運勢★★
解析：下週獅子座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下週要收起那些微的驕傲，適時的接受外援，情況會改善許多喔！

愛情運勢★★
解析：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願踏出去，只會讓自己備感壓力而已！

事業（學業）運勢★★
解析：對於現況不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調整自己避免因此影響到工作喔！

金錢運勢★★
解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

處女座

開運顏色：橘色
幸運數字： 29

整體運勢★★★
解析：下週處女朋友，面對事情都提不起勁些，這樣的狀況主要來自於下週冷漠感的提升，雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下週要適時的提起熱情面對人事物比較好喔！

愛情運勢★★
解析：下週自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下週要適時的關心彼此，才不會澆滅了熱情喔！

事業（學業）運勢★★
解析：而在學／事業方面，對未來感到無力，甚至也有可能在職場上出現口角，所以下週記得要好好管理自己的情緒會比較好喔！

金錢運勢★★★★
解析：下週偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下週可要好好把握喔！

天秤座

開運顏色：褐色
幸運數字： 15

整體運勢★★
解析：下週將會是天秤朋友信心消退的一週，事情掌握度也開始下降，除了是因為自信心消退之外，也連帶產生對自我的疑慮，奧斯建議下週在面對事情時，要堅定一些，要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次次的爭執，奧斯建議下週要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下週思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

天蠍座

開運顏色：綠色
幸運數字：75

整體運勢★★★
解析：對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠，另外下週情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在，奧斯提醒下週天蠍朋友要多注意情緒上的控管，避免因為事情的不如意或是自信心消退而影響到了自己，另外多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方下週在感情上出現了點困難，互動及溝通都減少許多，某種程度來說，是因為自我信心的消退而開始懷疑起了對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況囉！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面的掌握度下降，讓自己稍稍的面臨到困境，甚至因此產生的忌妒或排斥別人的狀況及想法，奧斯提醒下週面對問題要多敞開自己接受外援比較好喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不理想，下週對於物質欲望的提升，也有機會讓自己多花了點錢，要多注意囉！

射手座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字： 25

整體運勢★★★★
解析：下週射手的朋友，強而有力的行動將充斥在你的生活當中！而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下週要多加把握。

愛情運勢★★★★
解析：在愛情運勢方面，下週兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，特別的是原因也有一部分來自肉體關係，但即使是如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：而學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一週喔！

金錢運勢★★★★
解析：下週偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

魔羯座

開運顏色：白色
幸運數字： 10

整體運勢★★★★
解析：過往的忙碌與奔波在下週終於呈現休息的狀態了，這也讓魔羯朋友一直以來的緊繃可以稍稍喘息一下，但話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下週還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺到些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下週將會是穩定前進的一週，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：在學／事業方面，積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下週別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事唷！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下週可以好好考慮準備投資囉！

水瓶座

開運顏色：黃色
幸運數字：77

整體運勢★★
解析：下週水瓶朋友則顯得束縛許多，許多事做起來不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己所導致，過往許多失敗的經驗在下週重新浮現，這讓你做起事不再那麼的有信心，奧斯提醒下週要多注意自己的狀況，不要讓經驗或舊想法束縛住自己喔！

愛情運勢★★★
解析：面對目前的感情感覺到些許的不情願，某一方給了對方些許的壓力，將對方抓得太緊，原因來自不安全感的增加，下週要多給另一半一點空間喔！

事業（學業）運勢★★
解析：面對目前的學／事業，都有不願意突破現況的想法，行動力倒退、一切呈現停擺，算是過渡的一週，奧斯提醒要多加注意囉！

金錢運勢★★
解析：金錢運勢平淡，下週不建議投資，被套牢的可能性在下週大增，要多避免囉！

雙魚座

開運顏色：藍色
幸運數字： 34

整體運勢★★★★
解析：安穩、平靜的元素將充斥在雙魚朋友下週的生活當中，原因來自於過往的熱情在下週顯得平靜許多，那樣的熱情活潑慢慢由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的朋友，也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下週難得的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方情感在下週更趨穩定，也願意對這段感情付出自己，讓雙方的感情生活更加的安定穩固！

事業（學業）運勢★★★★
解析：在學／事業方面，目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多！

金錢運勢★★★★★
解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友可以考慮在下週進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
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