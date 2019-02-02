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【總整理】2019春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊請注意

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▲春節,逛街,購物。（圖／華泰名品城提供）

▲百貨春節檔期除夕均提早打烊，民眾逛街要注意時間喔。（圖／華泰名品城提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（2／4）晚是除夕團圓夜，百貨除部分餐飲外均提前打烊，讓服務人員也一同過新年，想排初一紅包請看這，春節假期期間，各家百貨特別營業時間這裡看。

全台新光三越

▲百貨營業時間。（圖／新光三越提供）

（圖／新光三越製表）

全台遠東百貨

▲營業時間表。（圖／各百貨提供）

（圖／遠百製表）

全台SOGO

▲營業時間表。（圖／各百貨提供）

▲營業時間表。（圖／各百貨提供）

（圖／SOGO製表）

微風廣場

▲營業時間表。（圖／各百貨提供）

（圖／微風製表）

京華城
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：30

寶麗廣塲BELLAVITA
2／4（除夕）休館一天
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00

美麗華百樂園
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：30

三創生活園區
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

MITSUI OUTLET PARK林口三井
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：00～22：00

統一時代百貨
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

台北101購物中心
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

大葉高島屋
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

iFG遠雄廣場
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

中和環球購物中心
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

環球購物中心南港車站
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）BF1／BF2樓 11：00～22：00；B1aF樓 11：00～21：30

環球購物中心板橋車站
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

台茂購物中心
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30

大江購物中心
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30

新竹巨城購物中心
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00

MITSUI OUTLET PARK 台中港三井
2／4（除夕） 10；30～17：00
2／5～2／8 （初一至初四）10：30～21：30

中友百貨
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00

廣三SOGO
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00

南紡夢時代
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00

高雄統一夢時代
2／4（除夕）10：30～17：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30

高雄草衙道
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／10（初一至初六）10：30～22：00

漢神巨蛋購物中心
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30

關鍵字：

百貨, 春節, 新年, 農曆年, 營業時間, 特別營業時間, 打烊, 提早
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