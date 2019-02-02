【總整理】2019春節全台百貨營業時間　除夕提早打烊請注意

▲百貨春節檔期除夕均提早打烊，民眾逛街要注意時間喔。（圖／華泰名品城提供）
記者蔡惠如／綜合報導
今（2／4）晚是除夕團圓夜，百貨除部分餐飲外均提前打烊，讓服務人員也一同過新年，想排初一紅包請看這，春節假期期間，各家百貨特別營業時間這裡看。
全台新光三越
（圖／新光三越製表）
全台遠東百貨
（圖／遠百製表）
全台SOGO
（圖／SOGO製表）
微風廣場
（圖／微風製表）
京華城
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：30
寶麗廣塲BELLAVITA
2／4（除夕）休館一天
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00
美麗華百樂園
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：30
三創生活園區
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
MITSUI OUTLET PARK林口三井
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：00～22：00
統一時代百貨
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
台北101購物中心
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
大葉高島屋
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
iFG遠雄廣場
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
中和環球購物中心
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
環球購物中心南港車站
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）BF1／BF2樓 11：00～22：00；B1aF樓 11：00～21：30
環球購物中心板橋車站
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
台茂購物中心
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30
大江購物中心
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30
新竹巨城購物中心
2／4（除夕）11：00～17：00
2／5～2／8（初一至初四）11：00～22：00
MITSUI OUTLET PARK 台中港三井
2／4（除夕） 10；30～17：00
2／5～2／8 （初一至初四）10：30～21：30
中友百貨
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00
廣三SOGO
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00
南紡夢時代
2／4（除夕）11：00～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：00
高雄統一夢時代
2／4（除夕）10：30～17：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30
高雄草衙道
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／10（初一至初六）10：30～22：00
漢神巨蛋購物中心
2／4（除夕）10：30～18：00
2／5～2／8（初一至初四）10：30～22：30