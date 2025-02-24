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安格斯12星座一周運勢2／24-3／2　牡羊魅力爆發、摩羯最忌「死腦筋」

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

金星落入牡羊座本命宮位中，牡羊開朗天然呆的本色特質就足以在情場中取得優勢，這周的你魅力大爆發，單身者有機會在特定場合中獲得目光，別急著確認關係，曖昧一下反而更有吸引力。有伴者這周相處熱情，但也容易因為小事摩擦，記得留一點溫柔和耐心。除了感情圈，其實人際的互動也頗為熱絡，容易結交新朋友，生活熱鬧有趣！

金牛 4.21～5.20

水星在雙魚的相位能巧妙修飾金牛的僵硬固執的脾氣，會讓你在人際上的表達變得更溫柔圓融，但也可能讓你在愛情上變得猶豫不決。單身者這周有機會發展出新的曖昧，但進展會比較慢，需要點耐心。有伴者與情人之間發展穩定，則開始在重要時刻思考未來或更嚴肅的事，感情發展的順利與否，得視兩人是否有共同的想法與價值觀而定。

雙子 5.21～6.20

雙子座能收穫來自金星的溫柔與水星的知性魅力，強大的人際運大都集中在與工作事業有關的人上，職場上容易獲得同事的好感與支持。然而感情運勢則顯得原地踏步，單身者可能會遇到讓你心動的對象，其實對方已經注意到你了，就差你再主動一點點！有伴者這周則會感受到彼此的默契提升，適合安排一場溫馨的小約會。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座這周人際關係趨於冷靜，社交關係互動趨緩，你也樂得清淨自在，不過在感情上就不太吃香，單身的巨蟹這周桃花略為遜色，主要因為你不太想主動出擊，偏向被動等待，其實稍微釋放出一點友善信號，就能讓局勢改變。有伴的巨蟹則是穩定為主，但要注意自己是否因為忙碌而忽略了情人。

獅子 7.22～8.22

獅子座這周有金星助旺，加上木星順行之下間接助漲了桃花，整體看來人際互動十分熱絡、行情看漲，單身者就成為眾人目光焦點，聚會場合特別容易認識新朋友，但要小心別過於高調，以免引來無謂的是非。此外，也要當心感情中無所不在的地雷，有些曖昧可能只是短暫火花，不見得能走長遠。有伴者則要注意，這周容易因為意見不合而爭吵，適時放下強勢，會讓感情更和諧。

處女 8.23～9.22

處女座這周的感情運勢不強，還甚至有愈來愈平淡的情況，主要是主星在工作宮位存在感太強，專業度受到認可，可能會有合作機會找上門。但這麼一來很可能會因為你太專注在工作，讓自己平白少了許多緣分與機會，脫單的計畫可能要再緩緩了。有伴者則可能會因為現實問題而與對方討論未來計畫，這是深化關係的好時機。

天秤 9.23～10.22

不管是你主動還是旁人邀約、不管你是不是真心願意，總之最近天秤的社交活動似乎有愈來愈頻繁的趨勢，順應木星順行與金星的短暫交會，近期感情宮位變得熱絡，也可能會接觸到新的圈子或朋友。單身者可以遇到思想契合的人，但也可能因為過於理性，錯過一些浪漫機會。有伴者則是穩定發展，適合安排一場輕鬆的約會，讓彼此更放鬆。

天蠍 10.23～11.22

天蠍座這周桃花運悄悄展露曙光，可能會遇到與你有著相同頻率、神秘而又吸引你的對象，但你的戒心還是有點重、神經也有點大條，很可能被你過高的防備或不在意而錯失發展，急著脫單的天蠍可別只在工作上一頭熱的付出，有時也要把重心放在事業以外的地方。有伴者這周適合增進心靈交流，你可能會發現對方其實比你想的還要細膩。

射手 11.23～12.21

金星進射手感情宮位，對於單身者來說，遇見緣分似乎有著天時地利人和的機緣，戀愛能量十分強烈，人多場合中的你特別容易吸引到有趣的對象，但要小心別因為一時興奮就意亂情迷快速投入真情，如果不想繼續跌撞受傷，就得多保有一點理性。有伴的射手座感情活絡，適合一起做些有挑戰性的事，能讓彼此關係更緊密。

摩羯 12.22～1.19

摩羯座感情多半被自己的「死心眼」牽絆，以致總錯過身邊的可能緣分，單身者近期就算對某個特定對象產生興趣，但理性卻很可能讓你遲遲不敢行動。有伴的摩羯座感情穩定，但要注意的是容易因為一些小細節而過度解讀對方的行為，導致不必要的摩擦。近期感情上的緣分似乎就差那麼一點點主動和自信，需要再加把勁！

水瓶 1.20～2.18

金星協同水日合相的夾角，水瓶近期的強運指數並不輸主星道當道的雙魚座喔！感情桃花運極佳，就算個性較閉俗，也會有不期而遇的緣分，記得多展現自信，緣分將很快向你聚攏。有伴者則是浪漫氛圍滿滿，適合與對方談心，或是計劃一些感性的約會。整體而言你的親和力將讓你備受喜愛，也可能會吸引新的合作機會！

雙魚 2.19～3.20

本命宮位中多了吉星聚集，這周雙魚座運勢仍能短暫停留在顛峰位置，感情、人際持續順風順水，善用這道柔和的力量，將能為你帶來逢凶化吉的好運。想脫單的魚兒，憑藉著優雅溫柔的氣質，容易在聚會社交場合中遇到讓你心跳加速的對象，有伴者這周感情和諧，但彼此對於未來的計劃和想法還有需要磨合的地方，溝通上還需要多一點耐性才能達成共識喔！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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