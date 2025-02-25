宋慧喬御用唇膏「草莓軟糖色」戀愛感炸裂　金裕貞擦薔薇粉韓國賣爆

▲宋慧喬、金裕貞。（圖／kyo1122 IG、you_r_love IG）

圖文／CTWANT

唇膏絕對是所有女生會隨身攜帶的彩妝好物，尤其隨著年紀增長，高滋潤度以及水潤感質地的唇膏更受到市場歡迎，這篇就要來推薦宋慧喬跟金裕貞兩大女神私下愛用的唇膏色號，看完不只有戀愛感更想要直接刷卡包色，宋慧喬御用的護唇膏#358草莓煉乳及護唇油#258請一定要記得！

宋慧喬愛用嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏#358草莓煉乳色

近期喬妹最喜歡的唇膏就是嬌蘭「KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏」，她使用的#358 PEARLY ROSE草莓煉乳色為品牌主打色號，以經典柔粉色珠光版展示自信甜美，再疊加經典「KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油#258 ROSE GLOW」打造水光感嘟嘟唇，讓網友大喊看了好有戀愛感。

▲嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏#358／1,450元、嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油#258／1,450元。（圖／品牌提供）

宋慧喬選用#258打造輕甜優雅氛圍的法式軟糖唇

另外宋慧喬也擦上「波光蜜糖護唇膏#258 ROSE GLOW」淡淡的玫瑰粉紅色帶有光澤，也符合宋慧喬私底下喜歡淡顏妝感的風格，尤其這支唇膏能替雙唇注入蜂蜜和其他來自蜂巢的珍貴成分，想要體驗法式軟糖唇就絕對不能錯過啦。

▲嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏#258／1,450元。（圖／品牌提供）



提升氣色的#775 POPPY GLOW讓宋慧喬女王氣場全開

如果有要出席朋友聚會或者比較正式的場合時推薦宋慧喬擦的#775 POPPY GLOW色號，華麗的罌粟紅為整體妝容帶來動人亮澤，能提升臉部氣色並且讓你氣場全開。

▲嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏#775／1,450元。（圖／品牌提供）



宋慧喬御用護唇油色號#775 POPPY GLOW

嘴唇比較乾燥的人超推這款護唇油，喬妹擦的是#775 POPPY GLOW，一擦馬上能滋養澎潤雙唇，宛如多汁的果實般嬌豔欲滴，罌粟紅賦予雙唇飽滿血色又不會過份豔麗，是許多女性會隨身攜帶的護唇寶物。

▲嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油#775／1,450元。（圖／品牌提供）



不只宋慧喬唇色令人心動，金裕貞擦的這支水唇膏有「霜淇淋質地」，上唇滑順又顯色能夠恰到好處的遮蓋暗沉唇色，完美呈現絕美色調。同時也將高保濕植萃成分荷荷芭油＆紅花籽油融入雙唇，不僅能立即滋潤唇部、淡化唇紋，還能8小時水潤、不顯乾，簡直是唇膏界的五邊形戰士！

▲BOBBI BROWN 晶鑽釉光水唇膏／1,300元。（圖／bobbibrownkorea IG）

甜妹必選金裕貞愛用色#Dragon Fruit粉桃

這個色號超顯白！現代人追求快速又完美的妝容，這款水唇膏特別設計為「零技巧」上妝，只要輕鬆一抹就能跟金裕貞一樣擁有甜妹嬌嫩感，而且不用鏡子也能輕鬆補妝，無論是日常通勤或外出約會，都能瞬間擁有迷人光澤雙唇。

▲金裕貞愛用色#Dragon Fruit粉桃。（圖／品牌提供）



金裕貞IG照片擦上#Nude mauve薔薇在韓國賣爆

薔薇這色融合了柔美薔薇粉與細緻粉紫色調，打造出獨特的冷調高級感。一擦膚色瞬間提亮，營造人人稱羨的冷白肌效果，擦不膩的高級粉紫色調絕對是春夏必收款。想搶這支唇膏目前可以在官網／百貨購入，2／24 MOMO官方旗艦店也會上市。

▲金裕貞在IG曬出新照。（圖／you_r_love IG）



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