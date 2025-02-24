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楊紫瓊身家非凡珠寶不用借　華麗耳環「我自己的」

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▲▼楊紫瓊 。（圖／路透社）

▲楊紫瓊穿Armani Privé 2025春夏高級訂製服出席美國演員工會獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

眾所皆知，明星們出席頒獎典禮等大型活動，身上的禮服、珠寶或名錶行頭，多由知名品牌贊助，但奧斯卡影后楊紫瓊於美國時間23日出席2025美國演員工會獎（SAG Awards），她大方介紹穿搭時說：「我戴自己的珠寶。」引來網友讚嘆她的不凡氣勢，直呼「長大當楊紫瓊，輕鬆戴『自己的』珠寶」。

▲▼楊紫瓊 。（圖／路透社）

▲楊紫瓊搭配自己的珠寶上陣，花朵造型珍珠耳環相當搶眼。（圖／路透社）

楊紫瓊現身美國演員工會獎，身穿Armani Privé 2025春夏高級訂製服，花朵刺繡點綴閃亮水鑽，華美無比，她巧搭自己珍藏的珠寶，包括鑽石手環、鑲嵌祖母綠與鑽石戒指，以及從耳骨一路延伸至耳垂的花朵造型珍珠耳環，完美呼應禮服圖案。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲楊紫瓊同時搭配一千多萬元的RICHARD MILLE RM 037白金鑲鑽錶，此為相似款雪花鑲嵌鑽錶。（圖／品牌提供）

瑞士名錶RICHARD MILLE則是楊紫瓊的鐘錶愛牌，經常戴著其設計出席重要活動，此次戴上一千多萬元的RICHARD MILLE RM 037白金鑲鑽錶上陣，紅碧玉面盤搭配雪花鑲嵌鑽石錶殼，耀眼奪目，內載具大日期功能與50小時動力儲存的CRMA1自動上鍊機芯，內外皆美機械女錶深得她的心。

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關鍵字：

楊紫瓊, RICHARD MILLE, Armani Privé

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