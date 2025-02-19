G-SHOCK金屬錶金銀色齊發　高質感錶帶彈性好還耐磨

▲G-SHOCK全新FINE METALLIC SERIES腕錶，8,000元起至9,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK金屬錶款擁有一群死忠的擁護者，近日再推完整的金銀色調金屬錶，以經典小方塊5600和八角錶圈2100兩款明星錶款為基礎進行設計，打造價位從8,000元至9,800元不等的FINE METALLIC SERIES 6款型號腕錶，整體設以單一色系搭配不同錶盤配色，讓錶迷能輕鬆選擇心儀樣式。





▲G-SHOCK金色款GM-5600YMG-9腕錶，9,500元。

G-SHOCK金屬錶款的質感絕對講究，採用經過精心鍛造、切割與拋光不鏽鋼金屬錶圈包覆玻璃纖維強化樹脂錶殼，錶面則經髮絲紋與鏡面處理，而錶帶也不馬虎，搭配表面以金或銀蒸鍍處理後再覆蓋上聚氨酯薄膜的強韌矽膠錶帶，不僅具迷人的金屬光澤，同時也具絕佳彈性提升佩戴舒適性，且耐磨性同步提高，達到品牌強悍且實用的設計目標。





▲G-SHOCK GM-2100YM-8A腕錶，9,000元。

而近幾年以專利研發Bioceramic生物陶瓷材質為主力的Swatch，旗下也有不少金屬錶款，名為IN THE BLACK腕錶即是金色磨砂PVD不鏽鋼鍊帶錶，配上太陽放射紋黑色面盤以及計時功能，展現華麗運動風格。





▲Swatch金色磨砂PVD不鏽鋼IN THE BLACK腕錶，8,500元。（圖／翻攝Swatch官網）