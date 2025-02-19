fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK金屬錶金銀色齊發　高質感錶帶彈性好還耐磨

>

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK全新FINE METALLIC SERIES腕錶，8,000元起至9,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK金屬錶款擁有一群死忠的擁護者，近日再推完整的金銀色調金屬錶，以經典小方塊5600和八角錶圈2100兩款明星錶款為基礎進行設計，打造價位從8,000元至9,800元不等的FINE METALLIC SERIES 6款型號腕錶，整體設以單一色系搭配不同錶盤配色，讓錶迷能輕鬆選擇心儀樣式。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK金色款GM-5600YMG-9腕錶，9,500元。

G-SHOCK金屬錶款的質感絕對講究，採用經過精心鍛造、切割與拋光不鏽鋼金屬錶圈包覆玻璃纖維強化樹脂錶殼，錶面則經髮絲紋與鏡面處理，而錶帶也不馬虎，搭配表面以金或銀蒸鍍處理後再覆蓋上聚氨酯薄膜的強韌矽膠錶帶，不僅具迷人的金屬光澤，同時也具絕佳彈性提升佩戴舒適性，且耐磨性同步提高，達到品牌強悍且實用的設計目標。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GM-2100YM-8A腕錶，9,000元。

而近幾年以專利研發Bioceramic生物陶瓷材質為主力的Swatch，旗下也有不少金屬錶款，名為IN THE BLACK腕錶即是金色磨砂PVD不鏽鋼鍊帶錶，配上太陽放射紋黑色面盤以及計時功能，展現華麗運動風格。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch金色磨砂PVD不鏽鋼IN THE BLACK腕錶，8,500元。（圖／翻攝Swatch官網）

►G-SHOCK芭比錶粉甜美　小愛心指針卡哇伊

►Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小薰穩交鄭人碩「結婚需要衝動」　甜曝他「幫我煮三餐」：每天都去買菜

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美

鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美

陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛

陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛

Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人 Jisoo學院風穿搭照樣貴氣　卡地亞坦克錶、LOVE珠寶戴好戴滿 「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃 月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了 月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了 山下智久巴黎施男神魅力　皮衣配寶格麗帥翻 「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面