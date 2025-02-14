fb ig video ETtoday search mobile

「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

>

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲「超人」形象深植人心的英國男星亨利卡維爾成為浪琴表代言人。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因演出DC經典超人重啟電影《超人：鋼鐵英雄》爆紅的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill），超人的硬漢形象深植人心，不過他換上優雅西裝與襯衫，搭配浪琴表（Longines）艦復刻系列腕錶，搖身一變成為英國紳士，正式宣告成為浪琴表優雅形象大使。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲亨利卡維爾佩戴浪琴表新款Flagship Heritage腕錶拍攝形象照，104,300元。

浪琴錶看中亨利卡維爾是位出色演員，同時熱愛飛行和馬術，更勇於挑戰開發兼具寓教意義與影響力的原創故事，與品牌優雅又積極創新的精神不謀而合。在首波形象照中，他戴上具月相顯示的新款Flagship Heritage旗艦復刻錶上陣，新作共有哈瓦那米色、無煙煤色與寶石綠色面盤版本，內載具72小時動力儲存的獨家L899.5自動上鍊機芯，而錶背也有亮點，飾以帆船在藍色大海航行的景象，並裝飾一枚手繪琺瑯的18K金徽章。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲哈瓦那米色太陽放射紋面盤的浪琴表Flagship Heritage腕錶，104,300元。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶石綠色面盤的浪琴表Flagship Heritage腕錶，104,300元。

寶格麗（BVLGARI）華麗的代言陣容也有新成員加入，宣布義大利歌手Damiano David成為全球品牌大使，近日他出席義大利聖雷莫音樂節，已戴上品牌頂級珠寶登場表演，他表示：「珠寶，對我而言極具魅力且無性別界限，我也向來熱愛佩戴珠寶。寶格麗的歷史承載著美學與義大利卓越工藝的傳承，與我們國家的所有傑出成就一樣，令人倍感自豪。能夠加入寶格麗家族，對我而言是一種莫大的榮耀。」

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲義大利歌手Damiano David成為新任寶格麗全球品牌大使。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲Damiano David戴寶格麗頂級珠寶參加2025義大利聖雷莫音樂節。

►玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表

►60克的「封面女郎」機械錶超輕盈　ZENITH碳纖維復刻錶帥翻

 

關鍵字：

亨利卡維爾, Longines, 浪琴表, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

關韶文想喝鬼鬼的母奶

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「台灣隊長」陳傑憲拍珠寶廣告被自己帥到　訂製戒刻小孩生日

「台灣隊長」陳傑憲拍珠寶廣告被自己帥到　訂製戒刻小孩生日

「泰國第一神顏」火辣內衣上陣過情人節　男友獻巨型玫瑰花束寵她

「泰國第一神顏」火辣內衣上陣過情人節　男友獻巨型玫瑰花束寵她

風Luxury／寶格麗科幻版蛇錶登場　蛇眼顯示時與分

風Luxury／寶格麗科幻版蛇錶登場　蛇眼顯示時與分

沛納海重現義大利水下突擊隊帥錶　復古設計雋永耐看 C羅年賺85億拔頭籌女友安心敗家　喬治娜拿香奈兒包裝網球 玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表 賈永婕參加「大S告別聚會」曝具俊曄暴瘦　眾人分享珍藏照片追憶 總對另一半冷暴力的三大星座！TOP 1爛泥式作風「反正你信就信」超猖狂 寒流來襲UNIQLO特價羽絨衣現省千元！防潑水雙面外套半價6百元有找 雨天衣服根本晾不乾！網搜「2個方法」加速衣物乾燥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面