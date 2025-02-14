「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

▲「超人」形象深植人心的英國男星亨利卡維爾成為浪琴表代言人。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

因演出DC經典超人重啟電影《超人：鋼鐵英雄》爆紅的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill），超人的硬漢形象深植人心，不過他換上優雅西裝與襯衫，搭配浪琴表（Longines）艦復刻系列腕錶，搖身一變成為英國紳士，正式宣告成為浪琴表優雅形象大使。





▲亨利卡維爾佩戴浪琴表新款Flagship Heritage腕錶拍攝形象照，104,300元。

浪琴錶看中亨利卡維爾是位出色演員，同時熱愛飛行和馬術，更勇於挑戰開發兼具寓教意義與影響力的原創故事，與品牌優雅又積極創新的精神不謀而合。在首波形象照中，他戴上具月相顯示的新款Flagship Heritage旗艦復刻錶上陣，新作共有哈瓦那米色、無煙煤色與寶石綠色面盤版本，內載具72小時動力儲存的獨家L899.5自動上鍊機芯，而錶背也有亮點，飾以帆船在藍色大海航行的景象，並裝飾一枚手繪琺瑯的18K金徽章。





▲哈瓦那米色太陽放射紋面盤的浪琴表Flagship Heritage腕錶，104,300元。





▲寶石綠色面盤的浪琴表Flagship Heritage腕錶，104,300元。

寶格麗（BVLGARI）華麗的代言陣容也有新成員加入，宣布義大利歌手Damiano David成為全球品牌大使，近日他出席義大利聖雷莫音樂節，已戴上品牌頂級珠寶登場表演，他表示：「珠寶，對我而言極具魅力且無性別界限，我也向來熱愛佩戴珠寶。寶格麗的歷史承載著美學與義大利卓越工藝的傳承，與我們國家的所有傑出成就一樣，令人倍感自豪。能夠加入寶格麗家族，對我而言是一種莫大的榮耀。」





▲義大利歌手Damiano David成為新任寶格麗全球品牌大使。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲Damiano David戴寶格麗頂級珠寶參加2025義大利聖雷莫音樂節。