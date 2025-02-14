fb ig video ETtoday search mobile

「台灣隊長」陳傑憲拍珠寶廣告被自己帥到　訂製戒刻小孩生日

>

▲▼陳傑憲,陳冠宇,陳晨威 。（圖／公關照）

▲EXELCO DIAMOND宣布「台灣隊長」陳傑憲成首位台灣代言人。（圖／EXELCO DIAMOND提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024世界12強棒球賽台灣奪冠，掀起了全民瘋棒球的熱潮，冠軍球員們聲勢也不同凡響，接到不少代言與合作機會，愛家好男人形象深植人心的「台灣隊長」陳傑憲，成為比利時鑽石品牌EXELCO DIAMOND首位代言人，他換上正裝搭配戒指拍攝形象照，笑著說「戴上戒指覺得自己氣質紳士了許多！都差點被我自己帥到了！」

▲▼陳傑憲,陳冠宇,陳晨威 。（圖／公關照）

▲陳傑憲向EXELCO DIAMOND訂製Elisabeth戒指，於戒環內側刻下孩子的出生日期。

鑽戒被視為愛情的信物，也是永恆的承諾，陳傑憲代言EXELCO DIAMOND有感而發說：「婚姻和愛情是場上的動力來源，婚姻美滿，場上的表現才會更好！」疼愛老婆與2個孩子的心令人動容，他連訂製戒指都顯露「家人優先」的態度，他選擇在Elisabeth戒指內側刻下孩子的出生日期，象徵永遠的陪伴。

▲▼陳傑憲,陳冠宇,陳晨威 。（圖／公關照）

▲同樣參與2024世界12強棒球賽的陳冠宇（左）與陳威晨，13日出席CITIZEN上市活動。（圖／CITIZEN提供）

效力於中華職棒樂天桃猿隊的球員陳冠宇與陳晨威，也是世界12強棒球賽冠軍球員，13日雙雙受邀參加CITIZEN男錶發表會，兩人第一次出席精品腕錶活動，現場比帥還互虧對方，洩露好交情，他們同時展現好默契，一致認為品牌光動能錶對於生活忙碌的球員而言，實用也耐用。
 

►職棒好手陳冠宇與陳晨威互虧　偷練秀錶pose挺CITIZEN

►張艾嘉獨子藝術才華洋溢　王令塵為Tiffany創作首飾盒

關鍵字：

陳傑憲, EXELCO DIAMOND, 陳冠宇, 陳晨威, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

目擊台中新光三越氣爆　經過民眾驚呼：太扯！

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「泰國第一神顏」火辣內衣上陣過情人節　男友獻巨型玫瑰花束寵她

「泰國第一神顏」火辣內衣上陣過情人節　男友獻巨型玫瑰花束寵她

風Luxury／寶格麗科幻版蛇錶登場　蛇眼顯示時與分

風Luxury／寶格麗科幻版蛇錶登場　蛇眼顯示時與分

沛納海重現義大利水下突擊隊帥錶　復古設計雋永耐看

沛納海重現義大利水下突擊隊帥錶　復古設計雋永耐看

C羅年賺85億拔頭籌女友安心敗家　喬治娜拿香奈兒包裝網球 玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表 總對另一半冷暴力的三大星座！TOP 1爛泥式作風「反正你信就信」超猖狂 雨天衣服根本晾不乾！網搜「2個方法」加速衣物乾燥 寒流來襲UNIQLO特價羽絨衣現省千元！防潑水雙面外套半價6百元有找 賈永婕參加「大S告別聚會」曝具俊曄暴瘦　眾人分享珍藏照片追憶 張艾嘉獨子藝術才華洋溢　王令塵為Tiffany創作首飾盒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面