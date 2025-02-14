「台灣隊長」陳傑憲拍珠寶廣告被自己帥到　訂製戒刻小孩生日

▲EXELCO DIAMOND宣布「台灣隊長」陳傑憲成首位台灣代言人。（圖／EXELCO DIAMOND提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024世界12強棒球賽台灣奪冠，掀起了全民瘋棒球的熱潮，冠軍球員們聲勢也不同凡響，接到不少代言與合作機會，愛家好男人形象深植人心的「台灣隊長」陳傑憲，成為比利時鑽石品牌EXELCO DIAMOND首位代言人，他換上正裝搭配戒指拍攝形象照，笑著說「戴上戒指覺得自己氣質紳士了許多！都差點被我自己帥到了！」





▲陳傑憲向EXELCO DIAMOND訂製Elisabeth戒指，於戒環內側刻下孩子的出生日期。

鑽戒被視為愛情的信物，也是永恆的承諾，陳傑憲代言EXELCO DIAMOND有感而發說：「婚姻和愛情是場上的動力來源，婚姻美滿，場上的表現才會更好！」疼愛老婆與2個孩子的心令人動容，他連訂製戒指都顯露「家人優先」的態度，他選擇在Elisabeth戒指內側刻下孩子的出生日期，象徵永遠的陪伴。





▲同樣參與2024世界12強棒球賽的陳冠宇（左）與陳威晨，13日出席CITIZEN上市活動。（圖／CITIZEN提供）

效力於中華職棒樂天桃猿隊的球員陳冠宇與陳晨威，也是世界12強棒球賽冠軍球員，13日雙雙受邀參加CITIZEN男錶發表會，兩人第一次出席精品腕錶活動，現場比帥還互虧對方，洩露好交情，他們同時展現好默契，一致認為品牌光動能錶對於生活忙碌的球員而言，實用也耐用。

