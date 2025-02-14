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「泰國第一神顏」火辣內衣上陣過情人節　男友獻巨型玫瑰花束寵她

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▲▼泰國神顏 。（圖／翻攝IG）

▲「泰國第一神顏」女星黛薇卡霍內放送火辣照祝大家情人節快樂。（圖／翻攝davikah IG）

記者陳雅韻／台北報導

今（14日）為西洋情人節，32歲「泰國第一神顏」女星黛薇卡霍內（Davika Hoorne）大方分享穿紅色性感內衣的火辣照，祝福粉絲情人節快樂，穿搭向來大膽的她穿上蕾絲內衣與丁字褲毫不扭捏，自信展現魔鬼身材，甚至扮成被愛神邱比特之箭射中的模樣，完美呼應浪漫節日。

▲▼泰國神顏 。（圖／翻攝IG）

▲黛薇卡霍內身穿紅色性感內衣展現曼妙身材。（圖／翻攝davikah IG）

泰國和比利時的混血黛薇卡霍內，擁有立體又精緻的五官，以及22吋水蛇腰的傲人身材，被譽為「泰國第一神顏」，她漂亮也敢穿，獲得時尚圈矚目，日前便以寶格麗（BVLGARI）品牌之友身分出席Serpenti珠寶發表會，當天她穿台灣禮服品牌Nicole + Felicia春夏新裝，低胸又開高衩的粉紅蓬裙裝飾黑色蝴蝶結，盡顯身材優勢。

▲▼泰國神顏 。（圖／翻攝IG）

▲黛薇卡霍內扮成被愛神邱比特之箭射中模樣。（圖／翻攝davikah IG）

有別於多數藝人對感情世界保密，黛薇卡霍內於情人節分享與演員男友辰塔維塔納西維（Ter Chantavit）的甜蜜合影，她在精心準備的巨型玫瑰花束前環抱男友，開心幸福之情不言可喻。

▲▼泰國神顏 。（圖／翻攝IG）

▲黛薇卡霍內與演員男友辰塔維塔納西維在情人節放閃，與巨型玫瑰花束合影。（圖／翻攝davikah IG）

▲▼泰國神顏 。（圖／翻攝IG）

▲黛薇卡霍內日前穿台灣禮服品牌Nicole + Felicia春夏新裝搭Serpenti項鍊出席寶格麗活動。（圖／翻攝davikah IG）

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關鍵字：

泰國神顏, 黛薇卡霍內, 寶格麗, BVLGARI

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