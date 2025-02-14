風Luxury／寶格麗科幻版蛇錶登場　蛇眼顯示時與分

▲BVLGARI x MB&F Serpenti聯名腕錶共有3種款式，各限量33只。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鐘錶品牌各有鮮明特色，要強強聯手激盪出新火花其實不容易，但寶格麗（BVLGARI）與MB&F做到了，繼2021年於杜拜推出第一款共同設計的Legacy Machine FlyingT Allegra珠寶錶，今年再次攜手創作BVLGARI x MB&F Serpenti限量錶，向來帶有魅惑、神秘又優雅氣息的Serpenti靈蛇錶，搖身一變成為具科幻感的蛇錶，立體蛇首完美結合MB&F標誌性的「時間機器」，大秀機械之美。

▲MB&F創辦人Maximilian Büsser（左）與寶格麗腕錶創意執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani合作催生出聯名錶。

BVLGARI x MB&F Serpenti限量錶從外型設計就煞費苦心，蛇的曲面立體線條搭配5片藍寶石水晶鏡面，完美顯露機芯與功能，也確保30米防水性能，有趣的是雖然設計主題為靈蛇，但不難看出主導此計畫的MB&F創辦人Maximilian Büsser與寶格麗腕錶創意執行總監Fabrizio Buonamassa Stigliani對車的喜愛，錶殼造型既是蛇也像車體，梯形藍寶石水晶像極了跑車後擋風玻璃上的橫擋，錶冠造型與車輪相似。

▲BVLGARI x MB&F Serpenti聯名腕錶的蛇首呈現機芯運行的奧秘。





▲BVLGARI x MB&F Serpenti聯名腕錶蛇的左眼顯示小時，右眼顯示分鐘。

搶眼的機芯則由MB&F研發，賦予蛇首靈動雙眼，左眼顯示小時，右眼顯示分鐘，兩個穹頂塗覆上Super-LumiNova 夜光塗料，讓蛇眼能在暗夜裡閃閃發光，此外，蛇首展現14 mm 大尺寸飛行平衡擺輪，立體的平衡錶橋同時鐫刻兩個品牌的名稱，透過兩側獨立錶冠可分別進行手動上鍊和時間設定。BVLGARI x MB&F Serpenti限量錶共有鈦金屬、玫瑰金與黑色 PVD鍍膜不鏽鋼材質等3種版本，各限量33只。

▲Franck Muller與Bamford Watch Department 攜手打造Crazy Love Snoopy錶，配上可愛的狗屋錶盒。（圖／Franck Muller提供，以下同）

鐘錶品牌也經常與英國個人化及改裝手錶著稱的Bamford Watch Department合作，為自家經典錶款注入大膽新意。Franck Muller已3度與其合作，推出限量50只的Crazy Love Snoopy腕錶，於裝飾Clous de Paris巴黎釘紋的黑色面盤上，呈現揮舞著手臂瘋狂指示小時的史努比與好友小黃鳥，令人驚喜的是小黃鳥頭上的愛心塗覆Super Luminova超級夜光，在暗夜中展現迷人光芒，俏皮設計也配上可愛錶盒，為立體狗屋造型。

▲Franck MullerCrazy Love Snoopy錶上的小黃鳥頭上愛心塗覆Super Luminova超級夜光，暗夜中散發光芒。

