C羅年賺85億拔頭籌女友安心敗家　喬治娜拿香奈兒包裝網球

▲喬治娜以香奈兒彩色透明包裝網球。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

你的香奈兒（CHANEL）包裝什麼？是錢包、手機還是口紅？葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）交往9年的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）給了解答，她的香奈兒彩色透明包裝的是網球！高調行徑令人咋舌。





▲喬治娜宣傳洛杉磯品牌Alo網球系列商品，香奈兒包與黃鑽戒非常搶眼。（圖／翻攝georginagio IG）

體育網站Sportico剛公布了2024年全球收入最高的運動員名單，C羅以超過85億元的收入蟬聯榜首，他與女友喬治娜花錢向來不手軟，天天穿戴各式豪奢精品。近日喬治娜為宣傳合作的洛杉磯品牌ALO網球系列商品，同時也置入裝著網球的彩色透明PVC香奈兒包，與她的巨鑽戒齊搶鏡。





▲喬治娜（左）含情脈脈看著C羅。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜也不時曝光她的衣帽間，包款陳列櫃中的愛馬仕（HERMÈS）收藏尤其驚人，清一色都是百萬元起跳的鱷魚皮材質柏金包或凱莉包，且各個都是罕見的亮色系或多色拼接款，展現傲人的消費實力。





▲喬治娜身後的愛馬仕包收藏規模驚人。（圖／翻攝georginagio IG）