fb ig video ETtoday search mobile

C羅年賺85億拔頭籌女友安心敗家　喬治娜拿香奈兒包裝網球

>

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜以香奈兒彩色透明包裝網球。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

你的香奈兒（CHANEL）包裝什麼？是錢包、手機還是口紅？葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）交往9年的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）給了解答，她的香奈兒彩色透明包裝的是網球！高調行徑令人咋舌。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜宣傳洛杉磯品牌Alo網球系列商品，香奈兒包與黃鑽戒非常搶眼。（圖／翻攝georginagio IG）

體育網站Sportico剛公布了2024年全球收入最高的運動員名單，C羅以超過85億元的收入蟬聯榜首，他與女友喬治娜花錢向來不手軟，天天穿戴各式豪奢精品。近日喬治娜為宣傳合作的洛杉磯品牌ALO網球系列商品，同時也置入裝著網球的彩色透明PVC香奈兒包，與她的巨鑽戒齊搶鏡。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜（左）含情脈脈看著C羅。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜也不時曝光她的衣帽間，包款陳列櫃中的愛馬仕（HERMÈS）收藏尤其驚人，清一色都是百萬元起跳的鱷魚皮材質柏金包或凱莉包，且各個都是罕見的亮色系或多色拼接款，展現傲人的消費實力。

▲▼喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜身後的愛馬仕包收藏規模驚人。（圖／翻攝georginagio IG）

►C羅女友愛馬仕包是標配　喬治娜秀卡地亞鑽錶、鴿子蛋閃瞎眾人

►貝克漢13歲千金狂愛幸運草珠寶　30萬梵克雅寶項鍊成新歡

關鍵字：

喬治娜, C羅, 愛馬仕, Hermes, 柏金包, Alo, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表

玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表

職棒好手陳冠宇與陳晨威互虧　偷練秀錶pose挺CITIZEN

職棒好手陳冠宇與陳晨威互虧　偷練秀錶pose挺CITIZEN

楊謹華捧卡地亞紅盒幸福笑　大方曬素顏洩露與老公睡前儀式

楊謹華捧卡地亞紅盒幸福笑　大方曬素顏洩露與老公睡前儀式

張艾嘉獨子藝術才華洋溢　王令塵為Tiffany創作首飾盒 G-SHOCK芭比錶粉甜美　小愛心指針卡哇伊 潤娥甩「阿珠媽」五五身驚悚造型　戴珍珠重回仙氣女神 C羅女友愛馬仕包是標配　喬治娜秀卡地亞鑽錶、鴿子蛋閃瞎眾人 情人節錶月娘放送愛心　Blancpain連秒針都是邱比特穿心箭 貝克漢13歲千金狂愛幸運草珠寶　30萬梵克雅寶項鍊成新歡 亞莉安娜慘成時尚災難　透視bra竟像兩塊OK繃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面