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月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了

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▲▼Bell & Ross,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR-03 Astro腕錶限量999只，166,000元。（圖／Bell & Ross提供）

記者陳雅韻／台北報導

Bell & Ross將腕錶傳統指針變不見了，改以星球與衛星指示，引領錶主沉浸在浩瀚宇宙之中，別出心裁的設計正是靈感來自國際太空站穹頂艙的BR-03 Astro腕錶，如深邃夜空的藍色砂金石面盤中央為立體地球，小衛星化作秒針、月亮代表分針繞著地球運行，而遠處的火星指示小時，分秒流逝之間錶面也上演星際動畫，十分吸睛。

▲▼Bell & Ross,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR-03 Astro腕錶別出心裁，小衛星及月亮各是秒針及分針繞著地球運行，遠處的火星指示小時。

為讓地球看起逼真，Bell & Ross特別將圖案印在藍寶石水晶鏡面內層，並在錶面地球下方的玻璃鑄刻成圓拱狀，才讓地球圖像比例更為擬真；雕刻的月亮也栩栩如生，與小衛星沿著地球繞圈指示分鐘與秒，而火星則是印製在透明盤面上採圓盤方式運行標示小時，此創意之作全球限量999只。

▲▼Bell & Ross,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，351,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

在星際遨遊的動感設計還有歐米茄（OMEGA）超霸系列「銀史努比獎章」50周年紀念版腕錶，此作品紀念品牌於1970年獲美國太空總署太空人頒發的「銀史努比獎章」，表揚歐米茄對太空探索作出的傑出貢獻，錶面除了9時位置小秒盤上有史努比浮雕外，當啟動計時功能時，錶背駕駛著指令艙的史努比會旋轉環遊，而身旁的藍色地球圓盤會與錶面的小秒針同步，每分鐘旋轉一周，更添佩戴賞玩樂趣。

▲▼Bell & Ross,OMEGA 。（圖／公關照）

▲當歐米茄超霸系列「銀史努比獎章」50周年計時腕錶的秒針處於運行狀態，史努比便會在月球背面環遊。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Bell & Ross

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