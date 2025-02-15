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Tiffany獨一無二手環獻給拉丁天后　夏奇拉頂規行頭開演唱會

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▲▼夏奇拉 。（圖／翻攝IG）

▲拉丁天后夏奇拉穿黎巴嫩品牌ZUHAIR MURAD禮服開唱。（圖／翻攝zuhairmuradofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

拉丁天后夏奇拉2025 Las Mujeres Ya No Lloran（女人不哭）世界巡迴演唱會，11日起從巴西里約熱內盧啟動，她連換多套華服加上動感表演，讓演唱會high翻天，美國珠寶品牌Tiffany & Co.特別為她打造全球獨一無二的Elsa Perretti系列Bone Cuff手環，是此經典之作首度以鉑金打造並鑲嵌美鑽，完美彰顯夏奇拉的天后氣勢。

▲▼夏奇拉 。（圖／翻攝IG）

▲夏奇拉搭配Tiffany為她打造的獨一無二Bone Cuff手環。（圖／翻攝Tiffany IG）

模特兒出身的設計師Elsa Peretti 1970年推出的個性之作Bone Cuff手環，經典的雕塑感手環源於她年少時羅馬參觀的17世紀卡普奇尼地穴（Capuchin crypt），以及在巴塞隆納見到高第（Antoni Gaudí）設計的米拉之家（Casa Milà）的經驗，轉化為線條大膽且符合人體工學輪廓的手環，Tiffany分開打造左或右手專屬的手環以貼合手腕。此次Tiffany為夏奇拉打造成對的鉑金款手環，鑲嵌的美鑽排出水滴圖案，同時鐫刻此次演唱會的名稱作為紀念，對夏奇拉而言意義非凡。

▲▼夏奇拉 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany標誌性的Bone Cuff手環首度以鉑金製作並鑲嵌美鑽。（圖／翻攝Tiffany IG）

夏奇拉不僅穿戴Tiffany珠寶勁歌熱舞，演唱會服裝也相當講究，搭配Tiffany Bone Cuff手環的未來感禮服出自黎巴嫩品牌ZUHAIR MURAD，飾以幾何圖案金屬片與閃亮水鑽，吸睛度百分百；Versace也為她打造運動服與甜美又性感的粉色水晶裝，讓她漂亮上陣。

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關鍵字：

夏奇拉, Tiffany

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