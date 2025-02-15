山下智久巴黎施男神魅力　皮衣配寶格麗帥翻

▲山下智久漫步在巴黎街頭，穿皮衣搭寶格麗B.zero1系列珠寶。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本39歲男星山下智久去年起經常到法國巴黎工作，他很感恩有如此多機會探索此城市，與粉絲分享他在巴黎的照片，他穿著黑色皮衣，搭配寶格麗（BVLGARI）B.zero1系列珠寶在街頭漫步，帥氣指數破表，依然是日本演藝圈男神代表人物。





▲山下智久搭配兩款寶格麗B.zero1系列戒指。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

山下智久出道近30年，2020年退出傑尼斯事務所，將事業觸角伸向海外尋求突破，2024年以影視串流平台Apple TV+劇集《神之雫》獲得國際艾美獎最佳劇集獎，更令人驚喜的是去年12月悄悄來台參加周杰倫演唱會，爾後兩人又相約在東京過聖誕節，洩露好交情。





▲寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷耳環，113,800元。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷頸鍊，266,900元。





▲寶格麗B.zero1系列玫瑰金三環鑲鑽戒指，200,900元。

狀態始終保持在巔峰的山下智久，身兼寶格麗與Dior美妝品牌大使，近日他在巴黎工作時即戴上寶格麗靈感源自羅馬圓形競技場的B.zero1系列珠寶，款式包括玫瑰金打造螺旋飾以鉚釘、外緣鑲飾黑色陶瓷的戒指、項鍊，以及玫瑰金黑陶瓷手環、黑陶瓷雙環戒指和玫瑰金三環鑲鑽戒指，與他的黑皮衣造型絕配；此外，他也開心分享登上日本雜誌《STORY》封面，穿上Dior服裝暢談他的願景與保養之道，滿足粉絲的好奇。





▲山下智久登上日本雜誌《STORY》封面。（圖／翻攝tomo.y9 IG）





▲山下智久穿Dior服裝入鏡，分享他使用Dior保養品心得。（圖／翻攝tomo.y9 IG）