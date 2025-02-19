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陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛

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▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩遊沖繩，腳上的Hello Kitty絲襪很吸睛。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩愛與老公、馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）感情甜蜜蜜，經常一起旅行開發新美食，近日兩人前往日本沖繩旅遊，熱愛時尚的陳喬恩帶了至少兩款經典愛馬仕包（HERMÈS）伴遊，她還大露絲襪美腿，被粉絲盛讚身材好外，Hello Kitty圖案絲襪也非常吸睛，引來網友好奇品牌。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩背愛馬仕黑色Lindy迷你包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩行頭中最具辨識性的精品，就屬她的愛牌愛馬仕，此次沖繩行她帶上黑色Lindy迷你包，此系列特色是包款線條柔軟，自由奔放的輪廓靈感源自名稱來源Lindy Hop舞蹈，另一創意設計是將手提把設於隔層上，包款能完美貼合身體曲線，她所斜背的款式雖然迷你，但收納空間仍足夠應付旅行所需。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩少女心噴發，穿蝴蝶結鞋、拎愛馬仕櫻花粉凱莉包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

另一個伴陳喬恩遊沖繩的愛馬仕包款為櫻花粉的凱莉包，她少女心噴發，還特別穿上粉紅襪與蝴蝶結休閒鞋搭配，她也拎著此款甜美愛馬仕包大啖海鮮，證明她出門旅行行頭依然講究，此行與老公共帶了6個行李箱呢！

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲熱愛美食的陳喬恩沒錯過沖繩海鮮大餐。（圖／翻攝iam_joechen IG）

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關鍵字：

陳喬恩, 愛馬仕, Hermes, 凱莉包

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