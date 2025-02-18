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「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃

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▲▼ 爆米花造型 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）與老公Faliq Nasimuddin日前到日本旅行，背著香奈兒2024/25秋冬系列爆米花盒子晚宴包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

莫非爆米花是當今最紅的時尚配件！奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）日前出席於紐約舉行的《週六夜現場》節目50周年慶祝活動，穿著紅色LV（Louis Vuitton，路易威登）的她不僅手上拿著爆米花盒，衣服兩側口袋也裝滿爆米花，成為當天話題人物；而被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，在此之前已背著「爆米花桶」四處旅行，此可愛設計出自香奈兒（CHANEL）。

▲▼ 爆米花造型 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴到大阪LV餐廳用餐，除了LV用品吸睛，右上方的香奈兒爆米花盒子晚宴包也很俏皮。

陳雪鈴是各大精品品牌超級VIP，尤其熱愛收藏愛馬仕（HERMÈS）珍稀包款與香奈兒最新作品，日前她與老公到大阪LV餐廳約會時，即背著香奈兒2024/2025秋冬列的爆米花盒子晚宴包，此款俏皮設計結合高級樹脂、琺瑯與金屬打造黑白條紋盒身，盒子上裝飾「POP COCO」字樣，而裝滿滿的爆米花則由大小不一、錯落排列的珍珠呈現，打開珍珠爆米花就能裝隨身物了。

▲▼ 爆米花造型 。（圖／翻攝IG）

▲艾瑪史東與老公戴夫麥卡瑞連袂出席《週六夜現場》50周年活動，她於紅色LV禮服口袋裝滿爆米花。（圖／LV提供，以下同）

兩度奪得奧斯卡最佳女主角獎的艾瑪史東，則將實體爆米花作為好看又好吃的配件，她身穿代言品牌LV訂製深紅色真絲縐紗禮服，在兩側立體剪裁口袋裝滿爆米花，手上也拿著一盒，想傳達一邊看《週六夜現場》節目一邊吃爆米花的輕鬆心情，不過她走沒幾步爆米花就掉滿地，笑翻全場。

▲▼ 爆米花造型 。（圖／翻攝IG）

▲艾瑪史東邊走爆米花邊掉，笑翻全場。

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關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 艾瑪史東, LV, Louis Vuitton, 路易威登, CHANEL, 香奈兒

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