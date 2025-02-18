fb ig video ETtoday search mobile

Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人

>

▲▼Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage全新琺瑯腕錶SPB495J1，48,000元。（圖／Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO旗下主打日式美學錶款的Seiko Presage系列，再度與琺瑯大師橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）攜手，打造優雅白色琺瑯面盤的琺瑯腕錶SPB495J1，充滿光澤感的面盤裝飾黑色羅馬數字與藍色柳葉形指針，並於內環增加分鐘刻度，不僅雋永耐看，也流露復古氣息，更吸引錶迷的是不到5萬元便能入手琺瑯錶。

▲▼Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage琺瑯腕錶SPB495J1搭配藍色柳葉形指針，優雅耐看。

對於琺瑯錶工藝Seiko著實講究，不僅錶盤直徑僅約3cm，連厚度都有限制，經驗豐富的琺瑯大師橫澤滿能夠在厚度僅有 0.01mm左右的塗層面上完成琺瑯技藝，若想精準達到0.12 毫米厚度，則需具備精湛技藝的資深工匠親手製作，代表每一款均為獨一無二。新款Seiko Presage系列琺瑯腕錶SPB495J1，同時搭配經皮革工作組織（Leather Working Group）認證的皮革錶帶，搭載具72小時動力儲存的Caliber 6R5H自動上鍊機芯，於6時方向設置24小時顯示。

▲▼Seiko,Citizen 。（圖／公關照）

▲The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆腕錶AQ4100-57B，128,000元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN高階錶款The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆限定款的面盤也是設計重點，以優雅振翅的老鷹為發想，於面盤呈現細緻纖細凹凸感的羽毛圖案，並裝飾立體的The CITIZEN老鷹標誌，此外，整只錶以品牌獨家超級鈦打造，並鍍上白金更顯光亮；搭載高精準年誤差僅±5秒的A060機芯，且具 2100年2月28日前不須手動校正日期的萬年曆功能，共有藍色、銀色與黑色面盤款式。
 

►月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了

► 「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

關鍵字：

Seiko, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】高個女生日常

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了

月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了

山下智久巴黎施男神魅力　皮衣配寶格麗帥翻

山下智久巴黎施男神魅力　皮衣配寶格麗帥翻

「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

Tiffany獨一無二手環獻給拉丁天后　夏奇拉頂規行頭開演唱會 「台灣隊長」陳傑憲拍珠寶廣告被自己帥到　訂製戒刻小孩生日 「泰國第一神顏」火辣內衣上陣過情人節　男友獻巨型玫瑰花束寵她 風Luxury／寶格麗科幻版蛇錶登場　蛇眼顯示時與分 沛納海重現義大利水下突擊隊帥錶　復古設計雋永耐看 C羅年賺85億拔頭籌女友安心敗家　喬治娜拿香奈兒包裝網球 玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面