Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人

▲Seiko Presage全新琺瑯腕錶SPB495J1，48,000元。（圖／Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO旗下主打日式美學錶款的Seiko Presage系列，再度與琺瑯大師橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）攜手，打造優雅白色琺瑯面盤的琺瑯腕錶SPB495J1，充滿光澤感的面盤裝飾黑色羅馬數字與藍色柳葉形指針，並於內環增加分鐘刻度，不僅雋永耐看，也流露復古氣息，更吸引錶迷的是不到5萬元便能入手琺瑯錶。





▲Seiko Presage琺瑯腕錶SPB495J1搭配藍色柳葉形指針，優雅耐看。

對於琺瑯錶工藝Seiko著實講究，不僅錶盤直徑僅約3cm，連厚度都有限制，經驗豐富的琺瑯大師橫澤滿能夠在厚度僅有 0.01mm左右的塗層面上完成琺瑯技藝，若想精準達到0.12 毫米厚度，則需具備精湛技藝的資深工匠親手製作，代表每一款均為獨一無二。新款Seiko Presage系列琺瑯腕錶SPB495J1，同時搭配經皮革工作組織（Leather Working Group）認證的皮革錶帶，搭載具72小時動力儲存的Caliber 6R5H自動上鍊機芯，於6時方向設置24小時顯示。





▲The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆腕錶AQ4100-57B，128,000元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN高階錶款The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆限定款的面盤也是設計重點，以優雅振翅的老鷹為發想，於面盤呈現細緻纖細凹凸感的羽毛圖案，並裝飾立體的The CITIZEN老鷹標誌，此外，整只錶以品牌獨家超級鈦打造，並鍍上白金更顯光亮；搭載高精準年誤差僅±5秒的A060機芯，且具 2100年2月28日前不須手動校正日期的萬年曆功能，共有藍色、銀色與黑色面盤款式。

