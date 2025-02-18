Jisoo學院風穿搭照樣貴氣　卡地亞坦克錶、LOVE珠寶戴好戴滿

▲Jisoo發表新歌《earthquake》造型百變，她打上Kara閃亮水晶網布領帶宣傳。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK單飛不解散，在成員Lisa、Jennie與ROSÉ相繼發片後，Jisoo終於在情人節當天推出個人首張專輯《AMORTAGE》，並發布主打歌《earthquake》MV，上線4天以來已突破2,100萬次觀看，學院風又帶酷味的造型令人印象深刻，搭配的首飾則多為代言品牌卡地亞（Cartier）經典之作，堪稱品牌最稱職的代言人。





▲Jisoo搭配卡地亞珠寶與法國坦克錶，堪稱最盡職的代言人。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo擔任卡地亞大使多年，各標誌性珠寶與腕錶已融入她的日常穿搭，連她相當重視的個人專輯也不例外，戴著卡地亞上陣增添亮點，例如戴上Tank Française法國坦克鑽錶，疊搭LOVE經典款手環創造層次感，指間則有美洲豹鑽戒、結合黑陶瓷的Trinity鑽戒、LOVE戒指，與她的美甲完美搭配。





▲卡地亞LOVE白K金鑲嵌4顆鑽經典款手環，427,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲卡地亞Trinity半鋪鑲鑽石陶瓷戒指，小型款237,000元。





▲卡地亞Tank Française腕錶，小型款286,000元。

打歌服則以黑、白與灰色調的學院風為主，Jisoo穿上白襯衫、黑針織衫與百褶裙，還打上Kara水晶網布製的閃亮亮領帶，即便是領帶也別上可愛的粉紅愛心領帶針吸睛，隊友ROSÉ特別探班為她打氣，展現姊妹淘情誼。

▲Jisoo另一套領帶造型別上粉紅色的愛心領帶針。（圖／翻攝sooyaaa__IG）





▲BLACKPINK隊友ROSÉ（左）探班支持Jisoo。（圖／翻攝sooyaaa__IG）