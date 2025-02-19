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鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美

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▲▼鬼鬼 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼慶祝當媽媽邁入全新旅程，戴上施華洛世奇Created Diamonds首飾為自己打氣。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

35歲女星吳映潔（鬼鬼）消失多時，突然在今年1月10日突在社群拋出震撼彈，宣布已當媽媽，平安生下女兒，她也已「恢復營業」，積極與品牌合作攢奶粉錢，她戴上奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）Created Diamonds培育鑽石，慶祝成為全新的自己，她表示：「一起當個自信獨立有品味的女人吧！這是件超級重要的事。」

▲▼鬼鬼 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼戴著施華洛世奇Created Diamonds培育鑽石耳環與項鍊展現自信魅力。

鬼鬼未婚生女，她以母親這個身分展開全新旅程，特別送給自己施華洛世奇Created Diamonds培育鑽石作為禮物，代表她一直以來所追求的獨立、自信和品味，也希望活出獨特的光芒。她所戴的耳環、項鍊或戒指全出自Swarovski Created Diamonds Galaxy系列，線條簡潔但充滿力量的設計，靈感源自浩瀚宇宙的閃亮星河，在品牌精湛工藝切割下，培育鑽石耀眼奪目，輕鬆成為穿搭亮點。

▲▼鬼鬼 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼今年1月拋出震撼彈，宣布已升格當媽媽。（圖／翻攝gemma_811 IG）

▲▼鬼鬼 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼曬出女兒的小腳丫公布喜訊。（圖／翻攝gemma_811 IG）

除了以深具意義的首飾為自己打氣，鬼鬼也積極恢復產前身材復工，與時尚品牌合作拍穿搭照，日前她已穿上久違的露肚裝，展示義大利品牌Diesel包款，不過她仍不滿意，透露「小肚子繼續努力」。

▲▼鬼鬼 。（圖／翻攝IG）

▲鬼鬼產後復工，露依然不甚滿意的肚子示範Diesel包。（圖／翻攝gemma_811 IG）

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關鍵字：

鬼鬼, 吳映潔, Swarovski, 施華洛世奇

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