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萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百

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▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Soft系列煙燻藍色24/7手提包，72,500元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）皮件是不少商務人士的最愛，品牌積極拓展新客群，加入活潑與中性設計外，也在2025春夏系列注入嶄新季節色彩，包括帶灰色調的煙燻藍色、熱情紅橘色調的辣椒紅色以及濃郁酒紅的黑醋栗色，連Extreme 3.0系列六卡式卡夾等小皮件都採撞色設計，在春夏時節亮眼一下。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍煙燻藍色4810系列迷你後背包，53,400元。

以都市冒險與行動生活為設計概念的Extreme 3.0系列皮件，為經典包款換上的辣椒紅色或黑醋栗色，提供更豐富多元的選擇；而清新優雅的煙燻藍色則用在柔軟皮革著稱的Soft系列與4810系列皮件上，特別是4810系列包款均飾有樹皮壓紋圖案，靈感源自紙張的起源，呼應萬寶龍以書寫工具起家的歷史。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍辣椒紅色款Extreme 3.0系列142迷你收納包，42,000元。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍黑醋栗色大師傑作系列149系列收納包，68,700元。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Extreme 3.0系列六卡式卡夾，8,400元。

英國男裝品牌dunhill的皮革製品則流展現紳士風範，除了經典不敗的黑色公事包，小型皮件也展現高雅品味，新作巧克力色精緻山羊皮長夾、向品牌製作馬具起家致敬的1893 Harness 小牛皮收納包，均以高質感設計吸睛。

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲dunhill Duke系列巧克力色精緻山羊皮長夾。（圖／dunhill提供，以下同）

▲▼萬寶龍 。（圖／公關照）

▲dunhill經典黑色公事包。

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, dunhill

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