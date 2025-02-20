fb ig video ETtoday search mobile

「大馬最美千金」貴氣衣帽間曝光　滿牆愛馬仕與香奈兒包

>

▲▼大馬最美千金陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴示範自創保養品牌LUMI Beauty與服裝品牌Brenda Kuoh聯名服裝穿搭，洩露衣帽間內的名牌包收藏。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，結束與家人在阿爾卑斯山滑雪行程後，返回馬來西亞努力投入工作，全力宣傳她的自創保養品品牌LUMI Beauty與馬來西亞服裝品牌Brenda Kuoh的聯名膠囊系列服裝，她親自上陣教穿搭，揭露她衣帽間的一小角，整面牆擺放愛馬仕（HERMÈS）、香奈兒（CHANEL）、Dior等法國殿堂級品牌包款，未揭全景的包款數量保守估計近百個。

▲▼大馬最美千金陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴拿著愛馬仕紫色蜥蜴皮柏金包搭配。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴穿上自家品牌LUMI Beauty與服裝品牌Brenda Kuoh聯名的休閒褲裝，在衣帽間中選包包搭配，先拎在貴婦圈爆紅的Loro Piana編織包，再換搭愛馬仕紫色蜥蜴皮柏金包，最後選定香奈兒粉紅色迷你包，陪她出席宣傳活動。

▲▼大馬最美千金陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴最終選擇斜背香奈兒粉色小包亮相。（圖／翻攝chrystan_x IG）

在衣帽間選包的影片，揭露了陳雪鈴名牌包收藏的一小角，呈現L型的開放式收藏櫃中，各品牌包款依色系整齊擺放，其中愛馬仕柏金包與凱莉包佔多數，最醒目位置的包款正是她常拎的愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮包，驚人的收藏規模讓粉絲羨慕不已，紛紛「敲碗」期待看她的衣帽間導覽影片。

►「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃

►陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛

關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

LV熱賣錶鑲一圈彩寶炫目　華麗運動風限量發行

LV熱賣錶鑲一圈彩寶炫目　華麗運動風限量發行

鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美

鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美

陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛

陳喬恩拎愛馬仕熱賣包遊沖繩　Hello Kitty絲襪美腿也吸睛

Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人 Jisoo學院風穿搭照樣貴氣　卡地亞坦克錶、LOVE珠寶戴好戴滿 「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃 月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了 月球與衛星繞著地球跑指示分秒　Bell ＆ Ross還把火星變時針了 山下智久巴黎施男神魅力　皮衣配寶格麗帥翻 「超人」亨利卡維爾浪琴表上手　優雅紳士造型迷死人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面