「大馬最美千金」貴氣衣帽間曝光　滿牆愛馬仕與香奈兒包

▲陳雪鈴示範自創保養品牌LUMI Beauty與服裝品牌Brenda Kuoh聯名服裝穿搭，洩露衣帽間內的名牌包收藏。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，結束與家人在阿爾卑斯山滑雪行程後，返回馬來西亞努力投入工作，全力宣傳她的自創保養品品牌LUMI Beauty與馬來西亞服裝品牌Brenda Kuoh的聯名膠囊系列服裝，她親自上陣教穿搭，揭露她衣帽間的一小角，整面牆擺放愛馬仕（HERMÈS）、香奈兒（CHANEL）、Dior等法國殿堂級品牌包款，未揭全景的包款數量保守估計近百個。





▲陳雪鈴拿著愛馬仕紫色蜥蜴皮柏金包搭配。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴穿上自家品牌LUMI Beauty與服裝品牌Brenda Kuoh聯名的休閒褲裝，在衣帽間中選包包搭配，先拎在貴婦圈爆紅的Loro Piana編織包，再換搭愛馬仕紫色蜥蜴皮柏金包，最後選定香奈兒粉紅色迷你包，陪她出席宣傳活動。





▲陳雪鈴最終選擇斜背香奈兒粉色小包亮相。（圖／翻攝chrystan_x IG）

在衣帽間選包的影片，揭露了陳雪鈴名牌包收藏的一小角，呈現L型的開放式收藏櫃中，各品牌包款依色系整齊擺放，其中愛馬仕柏金包與凱莉包佔多數，最醒目位置的包款正是她常拎的愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮包，驚人的收藏規模讓粉絲羨慕不已，紛紛「敲碗」期待看她的衣帽間導覽影片。

