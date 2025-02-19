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LV熱賣錶鑲一圈彩寶炫目　華麗運動風限量發行

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▲▼ LV,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲LV推出棕色陶瓷打造的Tambour Ceramic腕錶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2002年問世並於2023年全面改版升級的LV（Louis Vuitton，路易威登）Tambour系列腕錶，推出更豐富的款式，包括首度以棕色陶瓷搭配玫瑰金打造新錶，以及2款鑲嵌彩色寶石的奢華版本，保有高辨識度的纖薄鼓形外型，搭配一體成形能完美貼合手腕的錶鍊，內載La Fabrique du Temps製錶工坊獨家設計的微型自動盤機芯，以高質感設計吸引收藏家。

▲▼ LV,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲LV搭載縞瑪瑙面盤並於錶殼側邊鑲嵌橘黃色藍寶石的黃K金Tambour腕錶限量30只。

LV於2023年改版的Tambour系列腕錶獲得好評，持續壯大明星錶款陣容，推出結合棕色陶瓷與玫瑰金的Tambour Ceramic腕錶，展現優雅運動風。貴氣版本則運用精湛的珠寶工藝，於縞瑪瑙面盤的黃K金Tambour腕錶錶圈鑲嵌長方形切工橘黃色藍寶石，會運用此溫暖色調寶石的靈感來自一款1911年「Vuittonite」行李箱；而另一款鉑金錶則於錶圈鑲嵌彩虹漸變色的彩色寶石，兩款時標也鑲嵌與錶圈相同的寶石相呼應，黃K金款限量30只，鉑金錶限量50只。

▲▼ LV,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲LV限量50只的LV鑲嵌彩虹漸變色藍寶石與紅寶石的鉑金Tambour 腕錶。

HUBLOT（宇舶錶）彩虹錶也深受藏家喜愛，法國足球金童姆巴佩、葡萄牙足球巨星C羅都是粉絲，且彩虹錶設計不僅限於錶圈，甚至延伸至錶帶與錶面，C羅擁有39毫米的Spirit of Big Bang皇金彩虹寶石腕錶，錶殼與面盤總計鑲嵌653顆彩色寶石，高調炫目，且尺寸與款式豐富，時尚男女均能在HUBLOT尋得心儀的華麗彩虹錶。

▲▼ LV,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang皇金彩虹寶石腕錶（右）2,581,000元，Spirit of Big Bang精鋼彩虹寶石腕錶2,343,000元。（圖／HUBLOT提供）

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, HUBLOT

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