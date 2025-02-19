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仿舊銅鏽錶超帥　U-BOAT強悍軍錶襲台

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▲▼ U-BOAT,SEVENFRIDAY 。（圖/公關照）

▲U-BOAT運用氧化酸處理創作仿舊效果的9600-Darkmoon 44 Unico限量版腕錶，58,000元。（圖／U-BOAT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

設計感強烈的義大利腕錶品牌U-BOAT正式進軍台灣，最受矚目的兩款作品分別是展現氧化銅鏽質感的U-BOAT 9600-DARKMOON 44 UNICO限量版腕錶，以及以大馬士革鋼打造的U-BOAT 9999-SOMMERSO 46 DAMASCUS LEFT大馬士革鋼左冠腕錶，強悍的軍錶風格與潮流感瞄準追求不凡設計的錶迷，價位約從58,000元起至16萬元不等，可接受特別訂製。

▲▼ U-BOAT,SEVENFRIDAY 。（圖/公關照）

▲U-BOAT 9600-Darkmoon 44 Unico限量版腕錶背也呈現銅鏽效果。

U-BOAT是錶界年輕品牌，但故事可追溯自1942年，當時品牌創始人Italo Fontana的祖父Ilvo Fontana受義大利海軍委託設計一款的軍用腕錶，成為創立U-BOAT的根基，於義大利設廠生產風格獨樹一格的霸氣腕錶，特色是具大錶徑、左側錶冠設計、頂級義大利手工皮革錶帶，而錶款可大致分為石英與機械錶，前者搭配特殊鏡面從任一角度閱讀時間都清晰可辨，話題之作是經氧化酸處理創作仿舊效果的9600-Darkmoon 44 Unico限量版腕錶，而機械錶則以軍錶樣貌呈現，從透明底蓋可欣賞瑞士機芯。

▲▼ U-BOAT,SEVENFRIDAY 。（圖/公關照）

▲U-BOAT 9999-Sommerso 46 Damascus Left大馬士革鋼左冠腕錶，114,000元。

▲▼ U-BOAT,SEVENFRIDAY 。（圖/公關照）

▲U-BOAT 9567-Classico 45 Tungsteno Cas1鎢鋼計時碼錶錶，159,000元。

以大膽前衛設計著稱的瑞士品牌SEVENFRIDAY，則第三度與藝術家Rocketbyz合作，推出3.0版的聯名款，以3D列印科技製作錶框與立體的R字樣，並成功讓錶款在日光、黑暗處及霓虹UV光下，呈現三種不同顯色，讓人聯想到夜店的五光十色；而閱讀時間的方式也很特別，霓虹藍色球面轉盤顯示小時、粉紅色球面轉盤顯示分鐘，品牌一次推出3種顏色款式，各限量25只。

▲▼ U-BOAT,SEVENFRIDAY 。（圖/公關照）

▲SEVENFRIDAY與藝術家Rocketbyz合作推出3.0版本聯名錶，白色款限量25只，218,000元。（圖／SEVENFRIDAY提供，以下同）

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U-BOAT, SEVENFRIDAY

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