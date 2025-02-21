風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車

▲祖克柏（右）與老婆普莉希拉・陳盛裝出席美國總統川普就職典禮，他戴著PP金錶。（圖／翻攝zuck IG）

記者陳雅韻／台北報導

Meta創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在全球富豪榜上始終名列前茅，躋身「2千億美元富豪」俱樂部，身家保守估計超過6兆台幣，從他天天換名錶即可見其驚人身價，從「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、卡地亞（Cartier）、勞力士（Rolex）到單只上千萬元的獨立製錶品牌他都涉獵，名錶收藏至少上億元。





▲祖克柏在美國總統川普就職典禮上戴PP型號5270/1R萬年曆計時碼錶，7,529,000元。（圖／翻攝PP官網）

祖克柏所選的錶款以複雜功能與珍稀款式為主，日前他與醫生老婆普莉希拉・陳（Priscilla Chan）盛裝參加美國總統川普就職典禮，當天他戴著PP型號5270/1R萬年曆計時碼錶，搭配品牌獨家Goutte金質錶鍊，要價7,529,000元；休閒時光他也是「錶王」不離手，曾戴著錶圈鑲嵌長方形切割鑽石的PP型號5961R計時碼錶彈吉他練唱。





▲祖克柏練唱時戴著PP型號5961R計時碼錶。（圖／翻攝zuck IG）





▲PP型號5961R計時碼錶，錶圈與錶扣鑲嵌長方形切割鑽石，5,388,000元。（圖／翻攝PP官網）

名錶已是祖克柏日常的標準配備，就連在家切香蕉都也戴著卡地亞全球限量50只的Tank Normale鏤空腕錶，獨特的設計立刻吸引網友目光，特色是採24小時制，時針在錶盤上半部顯示白晝時間18至6時，下半部顯示夜晚時間6時至18時，錶橋造型巧妙展現晝夜，上半部為太陽造型鏤空錶橋點，與新月造型錶橋遙相對望。

▲祖克柏日前戴著卡地亞Tank Normale鏤空腕錶切香蕉。（圖／翻攝zuck IG）





▲祖克柏戴的卡地亞限量50只的Tank Normale鏤空腕錶，2,400,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

買了高價錶不是鎖在保險箱，而是要陪祖克柏上山下海、飆風競速，他曾戴著Moser & Cie（亨利慕時）疾速者陀飛輪鏤空腕錶（Streamliner Tourbillon Skeleton）駕車競速，此腕錶具絕佳通透度，配備雙游絲的一分鐘陀飛輪宛如懸浮在半空中，配上流線型的一體式鍊帶，完美呼應疾速的設計主題。





▲祖克柏戴著H. Moser & Cie陀飛輪腕錶疾速飛馳。（圖／翻攝zuck IG）





▲H. Moser & Cie疾速者鏤空陀飛輪腕錶，3,140,000元。（圖／H. Moser & Cie提供）