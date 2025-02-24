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黛咪摩爾皮革拼絲質禮服「比例超怪」　時尚資優生踢鐵板

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▲▼SAG Award 。（圖／路透社）

▲黛咪摩爾穿Bottega Veneta皮革拼接絲裙禮服搭配Tiffany珠寶，出席美國演員公會獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

被視為「奧斯卡風向球」的美國演員公會獎（SAG Awards），於美國時間23 日在洛杉磯的 Shrine Auditorium舉行，以電影《懼裂》角逐影后獎項的黛咪摩爾（Demi Moore）選穿Bottega Veneta黑色皮革下方拼接花苞絲質裙，不少網友都認為「比例超怪」，她的纖瘦模樣也忍人心疼，時尚資優生難得踢到鐵板。

▲▼SAG Award 。（圖／路透社）

▲麥琪麥迪遜身穿LV銀色緞面禮服搭配Tiffany珠寶，優雅大方。（圖／路透社）

黛咪摩爾的競爭對手、以《艾諾拉》入圍最佳女主角的麥琪麥迪遜（Mikey Madison），出席美國演員公會獎所穿的銀色緞面禮服出自LV（Louis Vuitton，路易威登），於腰間點綴抓皺摺飾，則顯得身材比例較好；而被外媒公認「第一美」的是賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），她的復古髮型配上Celine露肩開高衩禮服，被盛讚穿出Old Hollywood古典好萊塢巨星風範。

▲▼SAG Award 。（圖／路透社）

▲賽琳娜戈梅茲以Celine禮服穿出Old Hollywood巨星氣勢。（圖／路透社）

以《幕府將軍》橫掃各大獎項的澤井杏奈（Anna Sawai），此次也不負眾望，奪得美國演員工會獎戲劇類影集最佳女主角，她穿Armani Privé紅色水晶戰袍搭卡地亞（Cartier）珠寶氣勢如虹，側邊還大膽露美胸輪廓，展現性感的一面；與她同為卡地亞大使的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），則再度穿上Chrome Hearts西裝配上鮮綠色襯衫登場，輕鬆成為頒獎典禮最亮眼男星。

▲▼SAG Award 。（圖／路透社）

▲奪得美國演員公會戲劇類影集最佳女主角獎的澤井杏奈，穿Armani Privé紅色水晶禮服氣勢如虹。（圖／路透社）

▲▼SAG Award 。（圖／路透社）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅穿Chrome Hearts皮革西裝配鮮亮的綠色襯衫與卡地亞珠寶，再度成為話題。（圖／路透社）

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關鍵字：

黛咪摩爾, 麥琪麥迪遜, 賽琳娜戈梅茲, 甜茶, 澤井杏奈

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