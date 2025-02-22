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Jennie事業線、水蛇腰全都露　攜手饒舌新秀飆歌又帥又辣

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▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie（右）新歌《ExtraL》與剛獲葛萊美獎肯定的饒舌新秀Doechii合作。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie近日發表最新單曲《ExtraL》，攜手剛贏得美國葛萊美獎肯定的饒舌怪物新人Doechii一起飆歌，帶給歌迷滿滿的驚喜，而兩人的紅色比基尼搭白色西裝的造型也備受矚目，Jennie還特別換上妹妹頭造型、牙齒戴上牙飾，帥氣又性感。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿Schiaparelli白色西裝外套搭配 Oseree 紅色比基尼登場。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie的個人專輯《Ruby》重磅邀請各大知名歌手合作，與她合作新歌《ExtraL》的Doechii是饒舌界新秀，剛奪得葛萊美「最佳饒舌專輯」大獎，是葛萊美史上第三位獲得此殊榮的女性，兩人在MV中穿姊妹裝，以俐落白西裝配上紅色比基尼、紅色尖頭高跟鞋，以及長長的紅色美甲，帶來強烈的視覺衝擊。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie的XL字樣牙飾出自南韓設計師品牌DAVID AVALON。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

走在時尚尖端的Jennie，在MV中穿以超現實怪誕美學著稱的義大利高訂品牌Schiaparelli白色西裝，內搭Qseree紅色比基尼，大方展現事業線與水蛇腰，她將Schiaparelli嘴唇造型長項鍊轉換成腰鍊佩戴，更加吸睛，而南韓設計師飾品品牌DAVID AVALON，則特別打造XL字樣的牙飾，為她增添前衛不羈的氣息。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie將Schiaparelli嘴唇項鍊轉換成腰鍊佩戴。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

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