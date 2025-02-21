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Snapchat老闆娘簡單穿藏不住貴氣　甜美系超模當4寶辣媽

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▲▼米蘭達寇兒 。（圖／翻攝IG）

▲Snapchat執行長伊萬斯皮格（左）與米蘭達寇兒感情甜蜜，去年參加巴黎奧運時米蘭達拎175,000元的Dior迷你黛妃包。（圖／翻攝mirandakerr IG）

記者陳雅韻／台北報導

澳洲甜美系超模米蘭達寇兒（Miranda Kerr）與「精靈弓箭手」奧蘭多布魯離婚後，2017年再嫁小她5歲的社交平台Snapchat創辦人兼執行長伊萬斯皮格（Evan Spiegel），成為百億豪門少奶奶，近日她分享冬日滑雪度假行程，即使是極簡穿搭依然掩不住貴氣，身旁21萬元的Dior包洩露了貴太太身分。

▲▼米蘭達寇兒 。（圖／翻攝IG）

▲米蘭達寇兒極簡裝扮掩不住貴氣，搭配210,000元Lady Dior Cannage籐格紋中型提包。（圖／翻攝mirandakerr IG）

米蘭達寇兒與前夫奧蘭多布魯育有1子，第二段婚姻與Snapchat伊萬斯皮格感情甜蜜，生了3個兒子，41歲的她仍保有天使臉孔與魔鬼身材，是名人圈有名的4寶辣媽，她除了家庭生活幸福美滿，也積極發展個人事業成立有機保養品牌KORA Organics，被視為人生勝利組。

▲▼米蘭達寇兒 。（圖／翻攝IG）

▲屬於甜美系超模的米蘭達寇兒，擺出眨眼的俏皮表情。（圖／翻攝mirandakerr IG）

近日米蘭達寇兒滑雪度假，極簡大方的黑白滑雪裝來自法國品牌Perfect Moment，此品牌的羽絨外套也深受英國王室高人氣的凱特王妃喜愛；此外，米蘭達度假還帶上21萬元的Lady Dior黑色羊皮Cannage籐格紋中型提包，她對此「黛妃包」系列情有獨鍾，去年參加巴黎奧運時拎著黑色漆面牛皮Cannage籐格紋迷你提包，她與伊萬斯皮格結婚時所穿的婚紗即是Dior量身訂製，不難看出她對此法國品牌的獨特情感。

▲▼米蘭達寇兒 。（圖／翻攝IG）

▲米蘭達寇兒穿凱特王妃愛牌Perfect Moment滑雪服躺在雪地上。（圖／翻攝mirandakerr IG）

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關鍵字：

米蘭達寇兒, Dior, Snapchat

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