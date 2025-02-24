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MIDO漸層綠透出機芯　3萬出頭擁機械錶

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▲▼Mido,Seiko 。（圖／公關照）

▲金秀賢戴上MIDO Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，相當亮眼。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入春季，腕錶亮眼新色登場，瑞士品牌MIDO（美度表）推出綠色面盤的香榭系列漸層80小時腕錶，半透明的設計讓佩戴者能一窺Caliber 80機芯運行奧秘，也恰好成為面盤若隱若現的裝飾，從透明底蓋亦可欣賞此80小時動力儲存、具Nivachron™ 鈦游絲材料達絕佳抗磁與抗震能力的自動上鍊機芯，不到3萬5000元便能入手，是機械錶入門的優質選擇。

▲▼Mido,Seiko 。（圖／公關照）

▲MIDO Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，32,700元。

除了機芯是賣點，MIDO也講求設計美學與易讀性，漸層綠色半透明面盤點綴白色時標，與指針均塗覆白色 Super-LumiNova®夜光塗料，日夜都能清楚辨別時間，3時位置設有日期窗，相當實用，此腕錶配備快拆裝置，可從既有的不鏽鋼鍊帶轉換成其他MIDO錶帶以變換風格。

▲▼Mido,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex亞洲限量1,000只的SRPL41K1潛水錶，20,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko旗下Prospex專業運動系列最新亞洲限定錶，也有吸睛的綠色款式，限量1000只的 SRPL41K1潛水錶款，於綠色面盤上裝是泰國傳統符碼「Prajam Yam」，此對稱幾何形狀圖騰象徵著平衡、繁榮、穩定與和諧，常見於泰國寺廟、宮廷建築及珠寶、絲綢等，成為Seiko運動錶迷人裝飾。
 

►Seiko限量錶融合泰國元素　傳統圖騰、暹羅夜色全入設計

►Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人

關鍵字：

MIDO, 美度表, Seiko

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