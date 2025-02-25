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每天用五分鐘改變生活　給總覺得自己很忙亂的人

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▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲每天只要花5分鐘整理思緒、安排事情與放鬆，在效率上會有很大的幫助。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

工作和生活中，我們總希望能夠提升效率，把時間用在真正重要的事情上。但現實中總會有突如其來的干擾，例如趕報告時手機訊息狂響，或是準備專心時又突然想起其他瑣事，導致注意力分散。其實只要每天花五分鐘做些簡單的調整，就能讓生活更有條理、工作更順暢。

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

1. 每天留一點時間做自己喜歡的事
當生活被工作填滿，容易讓人感到疲憊不堪。如果每天能夠撥出一點時間做自己喜歡的事情，就能讓心情獲得喘息。不管是看個短片、滑滑社群、紀錄當天的穿搭，甚至只是泡杯好喝的咖啡，這些小小的儀式感都能讓一天變得更有動力，讓生活不只剩下工作。

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

2. 提前確認工作的優先順序
許多人習慣一到公司才打開行事曆，這樣往往會花很多時間適應狀態，還可能被雜事影響，導致一天過得雜亂無章。其實，只要前一天花五分鐘確認隔天的重點工作，並安排好順序，就能有效提升專注力，減少無謂的摸魚時間。長期下來，還能檢視自己的工作效率，看看時間都用在哪裡，是否需要調整。

▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3. 同類型的工作安排在一起
在規劃每日行程時，盡量把性質相似的工作排在一起，例如回覆信件、處理行政事務、撰寫報告等，可以集中時間完成，減少轉換工作內容的適應時間。如果當天有外出行程，也可以一次安排好，比如順路處理銀行業務、拜訪客戶或開會，這樣能有效減少來回奔波的時間，提高整體效率。

▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

4. 為每個工作設定截止時間
很多人都有「等一下再做」的習慣，結果一拖再拖，導致最後一刻才手忙腳亂。如果能為每件工作設定一個明確的完成時間，不但能提高專注度，還能避免拖延帶來的壓力。試試看給自己一個挑戰，例如「這封信要在30分鐘內回覆完畢」，透過這種方式，你會發現自己比想像中更有效率，也能更快進入工作狀態。

關鍵字：

生活技巧, 效率提升, 專注力, 工作方法, 時間管理

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