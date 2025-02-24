《魔女》盧正義被譽為「女版車銀優」　臉蛋美到炸裂更是九頭身美少女

▲盧正義被譽為女版車銀優。（圖／取自盧正義IG）

圖文／CTWANT

韓國新生代女星盧正義，今年才23歲，憑藉精緻五官和精湛演技，被譽為「女版車銀優」，在《魔女》中飾演女主角的她最近討論度超高，外型亮眼美到炸裂的她也開始被網搜，一起探究這位「高顏值怪物」！

▲盧正義在《魔女》中飾演女主角討論度超高。（圖／取自盧正義IG）

1.運動是生活的一部分，空中瑜伽、皮拉提斯樣樣來

盧正義也是運動愛好者。她不僅喜歡健身房訓練，還經常挑戰空中瑜伽和皮拉提斯，鍛鍊身體線條，提升柔軟度。這類運動不僅能幫助放鬆身心，還能讓體態更優雅，難怪她身材一直保持得如此完美，比例超好的她也有九頭身美少女之稱！

▲盧正義的腿超長，整個人的身材比例有如九頭身。（圖／取自盧正義IG）



2. 卸妝前先洗手，細節控的極致表現

盧正義對清潔程序相當講究，她有個堅持多年的習慣：「碰臉前一定先 ， 洗手！」尤其在卸妝前，會特別確保雙手乾淨，避免不必要的細菌接觸到肌膚，就能避免長痘痘，難怪她的肌膚總是細緻透亮！

▲盧正義在清潔上有個堅持多年的習慣。（圖／取自盧正義IG）



3. 底妝輕薄透亮，零粉感妝容值得學習

除了天生好膚質，盧正義的清透底妝也是一大亮點。她的妝感總是帶有自然光澤，不厚重、不假面，彷彿自帶柔焦濾鏡。她偏愛高保濕妝前乳，搭配輕薄粉底或氣墊，再用局部遮瑕的方式打造無瑕感。這種「偽素顏妝」不僅讓皮膚看起來水潤，也能減少毛孔負擔，維持肌膚最佳狀態。

▲盧正義的零粉感妝容值得學習。（圖／取自盧正義IG）



如果想要擁有像盧正義的好肌底，小編建議可以選擇RMK 絲柔校色遮瑕筆，這款遮瑕筆運用色彩和光線的效果，實現遮瑕的同時與肌膚完美融合。薄膜般的質地服貼肌膚，持續保有潤澤感，讓你的膚質柔滑無瑕，讓你底妝可以無限清透，重點用這個遮瑕筆遮瑕，針對不同困擾的黑眼圈、細紋、瑕疵等都能解決。6種色調可供選擇，滿足不同遮瑕需求，讓你輕鬆告別黑眼圈和膚色不均。

▲RMK 絲柔校色遮瑕筆（全6色）4g，各1,450元。（圖／品牌提供）

▲RMK 絲柔校色遮瑕筆（全6色）4g，各1,450元。（圖／品牌提供）

另外校正膚色和讓毛孔隱形，就要靠RMK毛孔修飾隔離霜，這款隔離霜令肌膚宛若呼吸般舒適，不是透過填補的方式撫平毛孔，而是透過光線柔焦的原理柔焦毛孔同時完美遮瑕隱形，同時添加5種保濕成分，賦予肌膚豐潤水分。清爽不黏膩的Soft Matte柔和霧光質感，讓你的妝容持久服貼，展現自然光澤。有三個色調，包括不改變膚色原有色調的01無色調，02自然裸色調，裡頭添加綠色珠光能抑制泛紅，整體膚色變均勻，另外就是能修飾暗沉呈現透明肌膚的03粉紅丁香色，調和藍感與紅感的平衡比例。

▲RMK 毛孔修飾隔離霜（全3色）35g，各1,450元。（圖／品牌提供）



講到粉底，就不能不推薦給你最新日本頂級保養品牌黛珂推出的全新禪光感恆潤粉底液，如果經常去日本旅行的大家應該都會在日本的＠COSME專櫃發現這瓶冠軍品項，去年下半年一推出就獲得全日本女生的最愛，造成搶購到一度缺貨，所以台灣才這麼晚上市，這款之所以這麼受到歡迎，除了是因為擁有頂級保養品的粉底液質感外，更是因為在光澤度的拿捏上實在是太厲害了，這款粉底打造了日系貴族女孩該有的千金之光，讓你塗上不是低級的光感，而是能展現出高雅氣質，落落大方的「高嶺之花」、「千金大家閨秀」的形象，因此黛珂在光澤度的調控上不能太張揚但也不能小家子氣，是一種恰如其分的氣場。

▲模特兒單獨上了這款新的粉底，光感十足，實在太美了。黛珂 禪 光感恆潤粉底液 SPF20/PA++ 30ml 共10色／1,800元。（圖／黃筱婷攝）



當然這瓶粉底液最厲害的還有它的技術，高光澤下還能達成超持妝，薄妝膜！大家都有經驗，當你的粉底一厚，直接老五歲。自然、輕薄但卻能遮飾瑕疵，是禪光感恆潤粉底液的最強之處，運用這次新開發的「3D光澤三重複合成分」結合三種成分的優點，讓底妝有如清水表面般上質水感光澤，與強韌又柔軟具有高持粧效果的網狀結構，完美融合。上妝時如同薄紗般的輕盈妝膜，讓你的肌膚散發自然光采。

▲又水又潤，實在是太驚艷。黛珂 禪 光感恆潤粉底液 SPF20/PA++ 30mL 共10色／1,800元。（圖/黃筱婷攝）

▲搭配光感恆潤粉底專用的粉撲，才不會把光澤度給拍掉了唷！黛珂 禪 光感恆潤粉撲／250元。（圖／黃筱婷攝）



4.口腔保養是日常必備，隨時準備清新登場！

別以為明星只注重皮膚管理，盧正義對口腔保養的講究程度也超乎想像！她不僅堅持飯後刷牙，還隨身攜帶漱口水和口腔噴霧，確保口氣時刻清新。這樣的習慣不僅讓她在鏡頭前充滿自信，也展現了她對細節的高度要求。

▲盧正義對口腔保養也很講究。（圖／取自盧正義IG）



5. 睡前療癒時光，讓身心靈都放鬆

在繁忙的工作之餘，盧正義非常重視她的睡前儀式。關上大燈，點亮柔和的夜燈，播放舒緩的音樂，她會花時間整理當天的心情，與經紀人聊聊天，甚至計劃明日的行程。這段時間對她而言，不僅是放鬆，更是自我整理的關鍵時刻，讓自己以最佳狀態迎接新的一天。

如果你也想在睡前好好呵護肌膚，讓自己隔天醒來容光煥發，LA MER全新超濃萃特效修復精華或許能成為你的美容救星！這款精華特別針對肌膚屏障受損、醫美後修復及敏感肌調理，也被譽為新一代醫美術後最強美容保養品。

▲塗上肌膚有一層隱形繃帶感的薄膜，讓肌膚安心休養。LA MER全新超濃萃特效修復精華50ml／22,800元。（圖／黃筱婷攝）



這次海洋拉娜添加了「快狠準」科技：內含高倍濃度奇蹟活凝金萃™，搭配強韌超酵精華，讓打完雷射醫美後的紅腫肌膚不適迅速減低，加強保濕減少乾燥、泛紅與脫皮，非常推薦給打完後立刻搭配使用。

新超濃萃特效修復精華擦上後會感受一層 「隱形繃帶」般的防護膜，獨家凝膜繃帶科技讓肌膚失去的那層保護罩用這個補上，就能快速讓肌膚回到美肌狀態。

想要打造盧正義般的無瑕透亮肌，除了好好睡覺，別忘了搭配一瓶能快速修護的精華，讓你的肌膚在夜間進行「深層充電」，第二天醒來，照鏡子都能被自己美到！

▲LA MER全新超濃萃特效修復精華50ml／22,800元。（圖／黃筱婷攝）



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