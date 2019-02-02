嬌小女孩必學！5個穿搭絕竅讓你變身170「長腿妹」

嬌小的女生看過來，這篇文章絕對是你要拜讀五次、會改變你人生的寶典（超誇張）！同樣是身高不到160公分的女生，新加坡人氣部落客Yoyo Cao卻總能讓自己看起來修長又有氣勢，到底要怎麼穿才能跟她一樣，不再成為矮肥短的冬瓜身材，反倒能讓人驚呼「哇～原來你竟然不是高個子」，現在就立刻往、下、滑！

誰是Yoyo Cao？

在學穿搭之前，我們先來認識一下這位Yoyo Cao！今年28歲的她被視為新加坡的風格女王，目前在IG擁有超過30萬的粉絲，雖然身高不高，但憑藉著超高超的穿搭技巧，Yoyo穿出了堪比模特兒般的效果。

從小在父母的耳濡目染之下，自然影響了她對時尚的愛好，品味不凡的Yoyo時常登上街拍大師的版面，現在作為一位斜槓青年，是一位造型師、客座編輯、部落客，而到底她有哪些穿搭必學秘訣呢？

1. 能穿高跟鞋就不踩平底鞋

翻看Yoyo的IG會發現，她幾乎不穿平底鞋，因為身高不高，她習慣腳踩高跟鞋來拉長比例，你可以看到她時常以極高的跟鞋代步，不只在視覺上能讓腿部變得更長，還能補足小個子氣勢不足的問題。

2.高腰是你最好的選擇

矮個子女孩最討厭聽到的一句話，就是「你穿這樣腿看起來很短」！所以，捨棄讓你短腿的低腰褲，高腰是你最好的選擇！Yoyo時常穿著高腰裙、褲，甚至在穿連身或洋裝時，也會用腰帶來顯示高腰的位置。

3.二話不說把衣服紮進去

還有一個秘訣就是小時候穿制服我們最討厭的「紮衣服」！沒想到學生時期最不喜歡的動作，卻成了變身長腿妹的關鍵，Yoyo雖然不常穿短版上衣，但習慣將衣服紮進裙子或褲子裡，上短下長直接被營造出來，就是一個字「高」。

4.衣服選擇「正確」的尺寸

嬌小女孩不如高個子，無法怎麼穿都好看，尤其是一些Oversize的衣服或是Boyfriend裝，時常弄巧成拙，因此在選擇尺寸上就非常重要了！選擇「正確」的尺寸才能讓比例看起來更好，才不會像偷穿大人衣服或隨意套件麻布袋一樣。

5.給自己多一些色彩

雖然今年流行同色系、及套裝，但有時候穿著全身同樣花紋或顏色的衣服，容易看起來顯矮！給自己多一些色彩，讓自己的穿搭更加有趣，也是變身的方法喔！

看完Yoyo的穿搭，絕對要二話不說的追蹤下去啊！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



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