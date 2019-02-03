面對快時尚退燒　看Uniqlo、Zara與H＆M如何在危機中再創商機

快時尚走到今天，有的品牌繼續吃甜頭，有的品牌則是面臨關鍵的交叉點。一件幾百一千的衣服，怎麼創造幾千萬的商機，從Uniqlo、H&M到Zara，在在考驗著所有經理人的智慧。

遇強則強的Uniqlo

面對H&M、Zara與Forever 21等競爭對手相繼陷入經營低潮，日本快時尚龍頭品牌Uniqlo卻一點都不受影響。

10月11日，Uniqlo母公司迅銷集團發佈了最新的2018年財報，受惠於日本本地市場銷售回春，以及海外市場的加速增長，該集團2018年財報業績締造了歷史新高，此外，Uniqlo單一品牌的海外市場銷售額也首度超越日本市場，只能說，日本人真的很有一套。

逐漸失去吸引力的H&M

雖然幾個月前就開始針對展店與電商業務做出對應的調整，但瑞典快時尚龍頭H&M集團銷售仍舊遠不及Zara與Uniqlo集團。

創立於1947年的H&M集團，旗下還擁有COS、&Other Stories、Monki，以及成立不久的Arket等針對不同族群的品牌路線，但主要營收來源的H&M，由於產品力快速流失新鮮感，頂多靠著一年一次與大牌設計師聯名已無法吸引口味多變的消費者，業績表現已大不如前。

面對日本與西班牙兩大強敵環伺，H&M下一步要怎麼走，考驗瑞典人的智慧。

擋不住的西班牙Zara狂牛

除了日本Uniqlo，來自西班牙的Zara母公司Inditex也算是有挺住的快時尚集團。根據11月初集團的財務報告顯示，在過去的5年間，包括Zara等品牌的銷售累積成長了59%，表現相當出色。

永遠再見Forever 21

快時尚發展至今，似乎路越來越不好走。根據許多的財報顯示，除了日本時尚龍頭Uniqlo逆勢上揚之外，包括H&M、Topshop與Forever 21等品牌皆面臨業績停滯或大幅衰退的困境。

其中，Forever 21表現最不理想， 從之前外電傳出積欠員工薪資到急速的大量關店，暴露這個品牌正步入死亡交叉的關口，連耕耘僅3年的台灣市場，也宣告於2018年的9月底正式結束。

是否可喚回早年的Esprit？

現在的年輕人應該都沒見過Esprit的高峰期。我記得它進入台灣的前六、七年，一直都還是許多男女鍾愛的時裝品牌，每次一到換季，忠孝東路神旺飯店旁的旗艦店（現址為Mango）門外總是大排長龍，拿著VIP預先搶購卡的時髦男女臉上都帶著一種優越感的笑容。

自90年代之後，Esprit開始步入轉型，在這20多年之間，品牌風格與定位不斷改變，服裝風格從早年的自然休閒 變得更潮流感，公司管理層也跟著不間斷的大風吹。

即使Esprit曾找過劉雯等超模代言，也期待過從Zara等競爭對手挖來的高手能解救一蹶不振的業績，無奈Esprit跟現在的消費者還是無法“對得上話”。根據外電指出，該品牌去年虧損高達25億港幣，而這個虧損情況依舊加速持續中，導致Esprit開始採取更嚴格的成本控管。

除了大規模的關閉店面以及撤出表現不佳的市場之外，也將進行全球性裁員，除了德國分部高層管理階級被裁掉一半之外，全球總數共6400名員工預估也會大幅縮水。看著曾經心愛的品牌走到這一步，心中有許多的不捨。

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