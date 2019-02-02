快點笑一個！研究：女孩愛生氣胸部會變小、老得快

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女孩，可以別再生氣了嗎？如果妳也是愛生氣一族，奉勸別再生氣了，生氣對人體的影響，超乎我們所想像，而且根據研究顯示，愛生氣竟然會影響胸部發育，所以快點笑一個。

心理學家根據分析，發現生氣不只對心理和生理都會造成影響，連外表都息息相關。美國亞特蘭大疾病控制中心研究發現，90%的疾病都和情緒有關，這也是為什麼古人說病由心生，別再覺得生氣又有什麼大不了。

▲研究發現，生氣對人體造成的傷害很大。（圖／達志／示意圖）



當負面情緒得不到釋放，不僅僅會造成腸胃紊亂、免疫力下降，連肌膚的彈性都會因此受到影響，久而久之，肌膚就越來越沒光澤，越來越顯老啦！

傷害乳腺

▲生氣會影響胸部發育。（圖／翻攝自Pinterest）

你知道生氣竟然會影響胸部發育嗎？生氣容易併發乳腺不正常增生，不僅僅容易造成胸悶，嚴重的話，胸部還會長不大。

長色斑

▲想要光澤美肌，就別再生悶氣。（圖／翻攝自Pinterest）

連臉上的色斑，都跟愛生氣息息相關，生氣時血液會大量的湧向腦部，當血液中的氧氣含量減少，毒素增加，就容易引起毛囊周圍的發炎症狀，進而產生色斑，當然，這些色斑可不是能輕易被淡斑精華給移除的。

失眠又憂鬱

▲生氣會造成失眠，無疑是雪上加霜。（圖／翻攝自Pinterest）

心情不好自然影響睡眠，生氣已經夠傷身了，還失眠！根本就是雪上加霜，不僅僅對健康完全沒好處，還容易引起甲狀腺亢進和憂鬱症。

▲如果男友惹你生氣的話，不如給他一個飛踢，快點恢復平日的好心情。（圖／翻攝自Pinterest）



另外，有研究發現，生氣1小時，對身體的傷害，和熬夜6小時是一樣的，簡單來說，生氣對人體的傷害，比熬夜更傷。別拿別人的過錯懲罰自己，這樣不但傷神又傷心，笑一個，愛笑的人運氣不會太差。

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