fb ig video ETtoday search mobile

快點笑一個！研究：女孩愛生氣胸部會變小、老得快

> >

編輯／M

女孩，可以別再生氣了嗎？如果妳也是愛生氣一族，奉勸別再生氣了，生氣對人體的影響，超乎我們所想像，而且根據研究顯示，愛生氣竟然會影響胸部發育，所以快點笑一個。

心理學家根據分析，發現生氣不只對心理和生理都會造成影響，連外表都息息相關。美國亞特蘭大疾病控制中心研究發現，90%的疾病都和情緒有關，這也是為什麼古人說病由心生，別再覺得生氣又有什麼大不了。

▲生孩、生氣 （圖／達志／示意圖）

▲研究發現，生氣對人體造成的傷害很大。（圖／達志／示意圖）

當負面情緒得不到釋放，不僅僅會造成腸胃紊亂、免疫力下降，連肌膚的彈性都會因此受到影響，久而久之，肌膚就越來越沒光澤，越來越顯老啦！

傷害乳腺

▲生氣會影響胸部發育。（圖／翻攝自Pinterest）

你知道生氣竟然會影響胸部發育嗎？生氣容易併發乳腺不正常增生，不僅僅容易造成胸悶，嚴重的話，胸部還會長不大。

長色斑

▲想要光澤美肌，就別再生悶氣。（圖／翻攝自Pinterest）

▲想要光澤美肌，就別再生悶氣。（圖／翻攝自Pinterest）

連臉上的色斑，都跟愛生氣息息相關，生氣時血液會大量的湧向腦部，當血液中的氧氣含量減少，毒素增加，就容易引起毛囊周圍的發炎症狀，進而產生色斑，當然，這些色斑可不是能輕易被淡斑精華給移除的。

失眠又憂鬱

▲生氣會造成失眠，無疑是雪上加霜。（圖／翻攝自Pinterest）

▲生氣會造成失眠，無疑是雪上加霜。（圖／翻攝自Pinterest）

心情不好自然影響睡眠，生氣已經夠傷身了，還失眠！根本就是雪上加霜，不僅僅對健康完全沒好處，還容易引起甲狀腺亢進和憂鬱症。

▲如果男友惹你生氣的話，不如給他一個飛踢，恢復平日的好心情。（圖／翻攝自Pinterest）

▲如果男友惹你生氣的話，不如給他一個飛踢，快點恢復平日的好心情。（圖／翻攝自Pinterest）

另外，有研究發現，生氣1小時，對身體的傷害，和熬夜6小時是一樣的，簡單來說，生氣對人體的傷害，比熬夜更傷。別拿別人的過錯懲罰自己，這樣不但傷神又傷心，笑一個，愛笑的人運氣不會太差。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

2019年「五大生肖犯太歲」　開運法則全公開！

小白鞋超髒別丟掉！簡單5步驟「懶人清洗法」秒變全新

硬買的、無用的小贈品　過年大掃除5樣東西直接丟垃圾箱

楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她 錢包選對顏色能旺財！用錯快換掉　擺脫月光 寒假就要吃遍「宜蘭」　少女心乳酪派、在地人大推臭豆腐通通有 要過年了還在找另一半　脫不了單的5個原因，妳中獎了嗎？ 台灣代表受封「肌情小鮮肉」！2019國際先生選手超養眼 YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　4款情人節限量禮盒，今天開賣！ 《搭檔》車檢察官脫下西裝太辣　韓妞公認「黃金比例」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面