YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　4款情人節限量禮盒，今天開賣！

▲YSL2019邱比特限量版未推出先轟動，愛心造型尤其吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

今年情人節，邱比特的箭射向誰的心了呢？YSL超人氣告白唇膏和經典萬能光筆，分別以嶄新邱比特愛心包裝示人，同步登場的4款限量邱比特獵愛禮盒，絕對讓鐵粉徹底手滑，錯過這次就買不到！

2019年西洋情人節前夕推出的YSL邱比特限量版情挑誘光水唇膏，不僅延續這支傳奇唇膏的所有配方特色，識別度超高的鏤空YSL Logo金色管身，更史無前例地烙印上小小的邱比特之箭+愛心，讓原本時尚氣場十足的外型，更添甜蜜愛意。

本次推出的4款色號分別為，玫瑰色#49、莓果色#45，珊瑚色#12、#15活珊瑚橘，預計一推出即將掀起搶購熱潮。

全球平均每10秒就售出一支的超模聚焦明采筆，2019年情人節特別換上邱比特之箭愛心圖騰，閃閃發光紅色獵心圖案，讓這支時尚感十足的彩妝經典，瞬間甜美可人指數破表。

▲邱比特限量版 情挑誘光水唇膏包色禮盒。

▲唇妝明星禮盒。

▲情挑誘光水唇膏+香水禮盒。

▲情挑誘光水唇膏+氣墊粉餅禮盒。

品牌更特別為所有曖昧中戀人、準備開心慶祝情人節的情侶，以及即將迎接兩人專屬紀念日的情人們，精心獻上YSL邱比特獵愛禮盒，烙印大大紅色邱比特之心與YSL Logo的桃紅色外盒，共有4款可供選擇。

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