快tag你的他！5款「性格髮型」讓男友一秒變帥

記者曾怡嘉／台北報導 圖 /翻攝自instagram@ tchalamet、bn_sj2013、holyhaein、ellemanvietnam、kriswu

女孩們在為自己改頭換面的同時，也想讓男友看起來耳目一新嗎？好剪才髮廊男士風格指導Eden預測，2019的男士熱門髮型將會圍繞著「性格」這個形容詞來變化，為此特別整理了5款趨勢髮型，當作改造男友門面的指南吧！

線條瀏海短髮

整體髮型輪廓清爽乾淨，額前僅留著2~5公分的線條短瀏海，呈現乾淨大方、陽光暖男般的形象。這款短又有型的髮型，在整理上也非常方便，不需要抹任何造型產品在頭髮上，早上睡醒後撥一撥就能神清氣爽，散發暖男的氣息，是韓國男星丁海寅最經典的髮型之一！很適合沒時間、沒耐心整理的男友們！

韓系逗點油頭

這款結合英倫油頭與韓系逗點瀏海的經典造型，是韓國男星朴敘俊在2018年底首次亮相的新髮型。同樣是英倫油頭的4:6分線，往後梳起髮絲後，將較多髮量的一邊撐澎、改為向前放置瀏海，並將瀏海塑形出C彎弧度（逗點瀏海），如此一來既可以修飾東方男生兩側突出的頭角，不讓梳油頭時頭頂變得扁塌、了無生氣。

浪人燙捲髮

若想讓頭髮留一點長度，可以嘗試燙出大量交疊的紋理。展現髮絲立體感的同時，強烈的捲度也更能凸顯率性感、散發出濃厚的個人韻味。不論長度在耳朵或肩膀，都能進行浪人髮燙捲的設計.。

浪子頭

浪子頭剪裁的經典要素：將兩側輪廓推剪後，保留頭頂的長度，並往後將髮絲層次延伸到脖子，形成「前短後長」的剪裁樣貌。頭頂與髮尾不連貫的剪裁，凸顯了文青浪子的性格，放蕩不羈的「漂撇」感！

Crew cut（側削漸層）

Crew cut起緣於美國Barber剪裁，沒有臉型和風格的限制，從側邊耳朵上方開始漸次推短、銜接至頭頂的小短髮，運用頭頂與側邊營造出視覺的漸層感，能充分展現出有型的俐落魅力。（Eden小提醒：由於東方男生頭型上方常常有兩個方正的頭角，建議推短後進行「壓貼燙」，將兩側更服貼壓在頭型上，整體看起來更俐落加分！）

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