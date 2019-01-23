比黑色更迷人！日妞瘋「深藍色眼線」　打造清澈透亮眼神

▲深藍色眼線尤其適合搭配今年Pantone代表色─活珊瑚橘色系的眼影。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

漂亮的眼線能畫龍點睛，讓眼睛一秒變深邃，從濃郁的黑色，到柔和的咖啡色都各有擁戴者，而現在日本最夯的卻是深藍色，根據研究，寧靜的深藍色更能襯出黑白分明的眼珠，並讓雙眼散發出溫柔魅力。

▲零阻力深藍愛情海眼線液筆 50深海藍 售價350元。

日本每4秒就銷售一支的高人氣「零阻力眼線液筆」推出春妝限定色-「深藍愛情海」，宛如大海般寧靜的深藍，可提亮眼白色階，打造清純透澈感。

而最受歡迎的濃黑款，也應景換上喜氣洋洋的新年限定包裝，粉絲必收藏！

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這支眼線液會如此受歡迎，全因為它0.1mm彈力筆頭，筆觸細緻好操控，長效抗暈能完美抗汗、皮脂、淚，持妝度超高，另外只需40度溫水即可輕鬆卸除，幾乎集所有的優點於一身。

品牌更提醒，若首次使用，出水量過少而不易描繪時，請先蓋緊筆蓋並輕晃2~3下，將筆頭朝下放置數分鐘，再用面紙將筆間多餘的液體擦拭後即可使用。

日常上妝時，若筆頭沾到底妝或是其他眼妝而影響出水，建議每次使用後，用面紙以斜角接觸方式將筆尖擦拭乾淨，並確實蓋緊筆蓋，就能延長眼線使用壽命。

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