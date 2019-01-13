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歐美名人第一美　《水行俠》梅拉Amber Heard減重竟靠「味增湯」

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▲▼Amber Heard瘦身秘訣。（圖／翻攝自instagram@amberheard）

▲Amber Heard 男女通吃，成為新一代女神。（圖／翻攝自instagram@amberheard，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近期討論度最高的女星，一定就是《水行俠》裡的安柏赫德（Amber Heard），飾演梅拉公主的她，可說是美到讓人一秒吸睛。擁有多國血統的她，曾被評為歐美名人界第一美，她私下的美麗秘訣原來是這些！

▲▼Amber Heard瘦身秘訣。（圖／翻攝自instagram@amberheard）

看著大螢幕中紅髮的她，第一眼可能有點陌生，但現實生活中的她可是媒體追逐的焦點，她曾和強尼戴普維繫短暫婚姻，更坦承自己是雙性戀，話題不斷，這次《水行俠》中的精湛演出，讓她靠實力翻紅，瞬間圈了不少粉。

▲▼Amber Heard瘦身秘訣。（圖／翻攝自instagram@amberheard）

少量多餐不挨餓

據外媒報導指出，她其實並非天生瘦，火辣身材其實靠後天養成，她維持少量多餐原則，一天大概吃4~5餐，每餐少量但讓身體感到飽足，讓一整天熱量維持在1400大卡以下。不只如此，她攝取足夠的蔬菜水果，幫忙止飢，即使多吃也不怕熱量爆表。

▲▼Amber Heard瘦身秘訣。（圖／翻攝自instagram@amberheard）

味增湯維持身材

Amber最喜歡的食物更是跌破眼鏡，味增湯是她的最愛，她曾分享每天至少喝一碗，搭配大量的蔬菜，據研究顯示，大豆為原料製成的味噌還具有多種營養素，可維持身體健康，還具有燃燒脂肪的效果。蔬菜富含食物纖維可刺激腸胃蠕動，維持腸道健康。

▲▼Amber Heard瘦身秘訣。（圖／翻攝自instagram@amberheard）

一天喝2000C.C的水

和其他女星一樣，為了促進身體新陳代謝，水量一定要喝足，每天以喝到2000cc為標準，為了以最完美姿態演出，拍攝電影期間甚至戒了她最愛的甜甜圈。

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關鍵字：

Amber Heard, 水行俠, 瘦身, 女星
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