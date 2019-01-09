將日韓之美巧妙融合　香奈兒春夏彩妝4大重點搶先看！

▲露西婭·皮卡漫遊日韓取得靈感，發想讓人眼睛一亮的春夏彩妝。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

一場日本與韓國的攝影之旅，讓香奈兒彩妝總監露西婭·皮卡領略到光影的全新境界，與未曾涉獵的綺麗效果。從東京魚市上熠熠生輝的魚鱗，到首爾小巷邊纏如亂麻的電線，她將所見的日常點滴昇華為細節豐富的新一季彩妝系列。

▲限量九色眼影 東方印象 售價3,340元。（圖／上．品牌提供、下．記者曾怡嘉攝）

眼部

九色眼影盤融合了微珠光、閃爍與霧面三種質地，可以將單色眼影霜用作打底突顯九色眼影盤的色彩張力。單色眼影霜復古銅的綠棕色調，與九色眼影盤的卡其色調屬於同一色系。

▲水潤聚光棒 水潤光/珍珠光 售價1,620元。（圖／品牌提供，以下同）

臉部

絲滑的凝膠質地，能瞬間融合於肌膚。露西婭·皮卡設計了伸縮修容刷，可將水潤聚光棒塗抹於臉部任何部位：輕掃於顴骨，打造清新盈潤妝效；輕掃於雙頰後塗抹腮紅霜，打造清透水感妝效：輕掃於眼瞼，打造閃亮妝效;或是輕掃於眉骨，精確勾勒眉型。

▲超炫耀的絲絨唇膏 售價1,280元、超炫耀的柔霧唇釉 售價1,280元。

唇部

春日的到來，嬌唇也如繁花般盛放，打造兩種鮮活飽滿的霧面唇妝。炫亮魅力唇膏絲絨系列的豐潤質感，演繹一系列呼應東亞古典美中的感性色彩，而炫亮魅力柔霧唇釉則迸發出日韓兩國的摩登活力。

▲時尚恆彩指甲油 售價880元。

指彩

鮮明的指甲油色彩，為耀目動人的2019春夏彩妝系列畫上點睛之筆。感性的裸粉色，如久經日曬般的復古色彩，而霓虹紫紅色，則如湧動著日韓潮流電子樂的活力脈搏。

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